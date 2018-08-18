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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:19

  Унуноктий написав:а в какой из стран вы видели 3-х этажные котеджи?

Боже, какой ты темный! Забитая, дремучая вата. :?
У меня такие оба. Наиболее распространенный вид коттеджей в США. Бейсмент, граунд флор и второй этаж.
Даже то, что на картинке вы видите одноэтажным, там практически всегда с бейсментом. В бейсменте, как правило, расположен котел, бойлер, стиралка, сушка и прочее техническое оборудование в техблоке. Кроме того, в больших домах кинозал/настольный футбол/бильярд, камин, часто в большой комнате для семейного отдыха и общения. Граунд флор - гостинная, кухня, столовая для чая, обеденная, дек. Второй этаж - спальни + рабочий кабинет. 8)
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:32

  adeges написав:100%. Вон прислуга и прочие социально обездоленные, у которых на мидвест райский грошей не хватило, как центральный парк то и облепила. Там почем коопы? От 3ки? А кондо - от 4х?


У ребят, которые облепили Сентрал парк, на крыше вертолетные площадки. Они прилетают туда на романтический ужин, коктейль и случку. Или окунуться на пару дней в городскую суету НЙС. Или на деловую встречу. А живут они ближе к природе, в самых разных местах, иногда за многие сотни и даже тысячи километров, подлетая к вертолету на самолете.
Но так было до чумы.
Как стало во время и станет после чумы мы увидим позже. :?:
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 01:05

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.

я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?

900 за 2 месяца.

а, ну тада ясно, тут я согласен.
ох уж эти современные фикшн-авторы, читать настолько между строк не все научены.
Скоро(R)
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 01:16

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен)


Ну смотрите, если я вас правильно понял, на презентации Юнита самая большая скидка была 12%.
Потом цену немного подняли, но и скидка увеличилась до 15%. Еще через некоторое время мне приходили СМС с предложением скидки 17%. А были ещё дополнительные скидки во время карантина 5% при покупке он-лайн и 3% ко дню независимости. Следующая, по идее, должна быть не меньше 20, в Республике объявляли и 25%. Понятно, что это все заманухи и цена не снижается, так же как и не растёт особо(в долларах). Но я уже с апреля пристально не слежу, жду как и КК что выдаст "зелёная команда" после выборов.
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