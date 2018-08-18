Додано: Сер 02 вер, 2020 01:16

Прохожий написав: drevlyanin написав: Прохожий написав: сказали +5-10% в зависимости от объекта

но не суть

дешевей набирает обороты)



сказали +5-10% в зависимости от объектано не сутьдешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.

п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...

п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!" Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую,п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен) набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен)

Ну смотрите, если я вас правильно понял, на презентации Юнита самая большая скидка была 12%.Потом цену немного подняли, но и скидка увеличилась до 15%. Еще через некоторое время мне приходили СМС с предложением скидки 17%. А были ещё дополнительные скидки во время карантина 5% при покупке он-лайн и 3% ко дню независимости. Следующая, по идее, должна быть не меньше 20, в Республике объявляли и 25%. Понятно, что это все заманухи и цена не снижается, так же как и не растёт особо(в долларах). Но я уже с апреля пристально не слежу, жду как и КК что выдаст "зелёная команда" после выборов.