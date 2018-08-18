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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5162516351645165>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 176
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
46
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:59

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

Надо быть совсем без мозгов что бы вляпаться в Адмирал по докризисным ценам, еще и с ипотекой в коронокризис.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 01:05

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.

я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?

900 за 2 месяца.

а, ну тада ясно, тут я согласен.
ох уж эти современные фикшн-авторы, читать настолько между строк не все научены.
Скоро(R)
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 01:16

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен)


Ну смотрите, если я вас правильно понял, на презентации Юнита самая большая скидка была 12%.
Потом цену немного подняли, но и скидка увеличилась до 15%. Еще через некоторое время мне приходили СМС с предложением скидки 17%. А были ещё дополнительные скидки во время карантина 5% при покупке он-лайн и 3% ко дню независимости. Следующая, по идее, должна быть не меньше 20, в Республике объявляли и 25%. Понятно, что это все заманухи и цена не снижается, так же как и не растёт особо(в долларах). Но я уже с апреля пристально не слежу, жду как и КК что выдаст "зелёная команда" после выборов.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:02

  4e4ensxe написав:
  PS4 написав:смотрю фотки с 1го сентября и во внимание попалась школа Академия А+ в республике.
смотрю народа(учеников) валом.
т.е. получается люди готовы платить за 1к по 50+к дол и за школу 10к долл в год

мы рынок не дооцениваем

везде очень много богатых людей

если в стране водятся денежные знаки - значит у кого то их много

очень многие не дооценивают теневой рынок экономики

Где Республика со своей школой за 250кгрн и где теневая экономика?
Чёрные кассы в мешках из под картохи рулят в другом мире и в другом бетоне
Куда на этом форуме могут влезть не только лишь все
Походу даже Кинг не захотел в таком ЖК "Зоопарк Ур0д0в" жить, а у него лям-другой на аппарты на пресловутых ПисЕржевских и прочих Круглоуниверситетских точно есть
Просто армии периферийных Сержиков очень прибедняются о своих матрасах и пилят-хомячят потихоньку
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:14

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"

тогда ждать дальше
как говорится или ишак или падишах...

А якщо ішак та падішах це одно та той саме мурло?
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:14

  Damien написав:99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

  change_pm написав:Саме в таке флай і вклався. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити.
Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE

Флай, мені тут надумалось... Всі вложенці в КРЖН очікують таки побудови правової держави, імхо.

Так ось якщо таке станеться, то можеш подивитись приклади Масковщіни, там таке нафіг зносять, виставляють власникам рахунок за знос, і ніяких компенсації.

Так що якщо буде Московія, таке знесуть, буде правильна ойропейська держава - знесуть. В любому випадку - попадос :!:

Вискакуй з тієї халепи, поки ще є лохи, більщі ніж ти )))
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.

Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН

мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.
Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн
оптимистичные 20 лет и 12% годовых
не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)
первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн
проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн
Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000
За трешку плачу 10 000
Вопрос-.....?

Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 02 вер, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:35

  change_pm написав:
  Damien написав:99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

  change_pm написав:Саме в таке флай і вклався. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити.
Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE

Флай, мені тут надумалось... Всі вложенці в КРЖН очікують таки побудови правової держави, імхо.

Так ось якщо таке станеться, то можеш подивитись приклади Масковщіни, там таке нафіг зносять, виставляють власникам рахунок за знос, і ніяких компенсації.

Так що якщо буде Московія, таке знесуть, буде правильна ойропейська держава - знесуть. В любому випадку - попадос :!:

Вискакуй з тієї халепи, поки ще є лохи, більщі ніж ти )))

як можна знести те, на що держава вже видала правоустановчі документи?
теоретично може, але що там з метро на Русановці?
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:43

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.

Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН

мне на на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.
Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн
оптимистичные 20 лет и 12% годовых
не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)
первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн
проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн
Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000
За трешку плачу 10 000
Вопрос-.....?

Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?

Особисто моя думка на даний момент така, що дно донне КРЖН було у 2015-2016.
Зараз ріст КРЖН зупинився.

Навіть, якщо буде просадка у 2021-2022, то ти ти нічого не купиш по своїм хотілкам.

Нове житло дороге, а в совкошлак нема особливого змісту інвестувати, там видоять на центальному опаленні.

Немішаєве за 11000 м2 і на пенсію варіант, і для сім"ї з школярами теж.

А як діти виростуть, а тобі між 50 і 60, може і постояти почекати господара.

Або заселиш дітей щоб внуків там ростили.
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