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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:59
drevlyanin написав: Прохожий написав:
сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)
Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"
Надо быть совсем без мозгов что бы вляпаться в Адмирал по докризисным ценам, еще и с ипотекой в коронокризис.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06
drevlyanin написав: Прохожий написав:
сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)
Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"
набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 02 вер, 2020 01:05
airmax78 написав: antonivs3 написав: Vlad442 написав:
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?
900 за 2 месяца.
а, ну тада ясно, тут я согласен.
ох уж эти современные фикшн-авторы, читать настолько между строк не все научены.
Скоро(R)
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Додано: Сер 02 вер, 2020 01:16
Прохожий написав: drevlyanin написав: Прохожий написав:
сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)
Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"
набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен)
Ну смотрите, если я вас правильно понял, на презентации Юнита самая большая скидка была 12%.
Потом цену немного подняли, но и скидка увеличилась до 15%. Еще через некоторое время мне приходили СМС с предложением скидки 17%. А были ещё дополнительные скидки во время карантина 5% при покупке он-лайн и 3% ко дню независимости. Следующая, по идее, должна быть не меньше 20, в Республике объявляли и 25%. Понятно, что это все заманухи и цена не снижается, так же как и не растёт особо(в долларах). Но я уже с апреля пристально не слежу, жду как и КК что выдаст "зелёная команда" после выборов.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 08:02
4e4ensxe написав: PS4 написав:
смотрю фотки с 1го сентября и во внимание попалась школа Академия А+ в республике.
смотрю народа(учеников) валом.
т.е. получается люди готовы платить за 1к по 50+к дол и за школу 10к долл в год
мы рынок не дооцениваем
везде очень много богатых людей
если в стране водятся денежные знаки - значит у кого то их много
очень многие не дооценивают теневой рынок экономики
Где Республика со своей школой за 250кгрн и где теневая экономика?
Чёрные кассы в мешках из под картохи рулят в другом мире и в другом бетоне
Куда на этом форуме могут влезть не только лишь все
Походу даже Кинг не захотел в таком ЖК "Зоопарк Ур0д0в" жить, а у него лям-другой на аппарты на пресловутых ПисЕржевских и прочих Круглоуниверситетских точно есть
Просто армии периферийных Сержиков очень прибедняются о своих матрасах и пилят-хомячят потихоньку
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:14
Прохожий написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"
тогда ждать дальше
как говорится или ишак или падишах...
А якщо ішак та падішах це одно та той саме мурло?
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:14
Damien написав:
99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»
.
change_pm написав:Саме в таке флай і вклався
. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити.
Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE
Флай, мені тут надумалось... Всі вложенці в КРЖН очікують таки побудови правової держави, імхо
.
Так ось якщо таке станеться, то можеш подивитись приклади Масковщіни, там таке нафіг зносять, виставляють власникам рахунок за знос, і ніяких компенсації.
Так що якщо буде Московія, таке знесуть, буде правильна ойропейська держава - знесуть. В любому випадку - попадос
Вискакуй з тієї халепи, поки ще є лохи, більщі ніж ти )))
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:32
flyman написав:
Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.
Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН
мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.
Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн
оптимистичные 20 лет и 12% годовых
не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)
первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн
проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн
Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000
За трешку плачу 10 000
Вопрос-.....?
Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Сер 02 вер, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:35
change_pm написав: Damien написав:
99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»
.
change_pm написав:Саме в таке флай і вклався
. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити.
Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE
Флай, мені тут надумалось... Всі вложенці в КРЖН очікують таки побудови правової держави, імхо
.
Так ось якщо таке станеться, то можеш подивитись приклади Масковщіни, там таке нафіг зносять, виставляють власникам рахунок за знос, і ніяких компенсації.
Так що якщо буде Московія, таке знесуть, буде правильна ойропейська держава - знесуть. В любому випадку - попадос
Вискакуй з тієї халепи, поки ще є лохи, більщі ніж ти )))
як можна знести те, на що держава вже видала правоустановчі документи?
теоретично може, але що там з метро на Русановці?
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:43
Serg-ik написав: flyman написав:
Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.
Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН
мне на на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.
Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн
оптимистичные 20 лет и 12% годовых
не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)
первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн
проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн
Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000
За трешку плачу 10 000
Вопрос-.....?
Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?
Особисто моя думка на даний момент така, що дно донне КРЖН було у 2015-2016.
Зараз ріст КРЖН зупинився.
Навіть, якщо буде просадка у 2021-2022, то ти ти нічого не купиш по своїм хотілкам.
Нове житло дороге, а в совкошлак нема особливого змісту інвестувати, там видоять на центальному опаленні.
Немішаєве за 11000 м2 і на пенсію варіант, і для сім"ї з школярами теж.
А як діти виростуть, а тобі між 50 і 60, може і постояти почекати господара.
Або заселиш дітей щоб внуків там ростили.
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