RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5162516351645165

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 176
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
46
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:59

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:в Креаторе или Старте есть 3к с "правильными" планировками за 50куе?
или к чему это все?


Так и в Уноситихаусе, который пиарит Эйр, минимальная трьоха сейчас-два миллиона триста!
И сдаётся мне, что Сержик преуменьшает свои финансовые возможности: посмотрите пару страниц назад, какие варианты он Фейслесу кидал с ОЛХ-там всё в районе сотки и больше.

Я уверен что в Уно за треху можно договориться. И принципиальное отличие от креатора и старта в том, что Уно построят, а построят ли креатор и старт - большой вопрос.


Видил ли кто с инвесторов, что перед домом со стороны Телиги два креста с историей захоронения на месте дома или это никого не волнует?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 589
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:09

  Libo написав:..
Боже, какой ты темный! Забитая, дремучая вата. :?
..Даже то, что на картинке вы видите одноэтажным, там практически всегда с бейсментом. В бейсменте, как правило, расположен котел, бойлер, стиралка, сушка и прочее техническое оборудование в техблоке..

короче, погреб, по дремуче-ватнически.. Часть дома, которую чаще всего топит при любых серьезных извержениях воды
sequence
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 29.12.15
Подякував: 642 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення
Востаннє редагувалось sailed в Сер 02 вер, 2020 10:14, всього редагувалось 2 разів.
sailed
 
Повідомлень: 410
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:13

  Serg-ik написав:.. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн..

дико извиняюсь, что лезу в чужие труселя, а полтос, он как был 3 года назад, так и остался??
может, как то собраться с силами и поменять работу?
sequence
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 29.12.15
Подякував: 642 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:16

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.

Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН

мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.
Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн
оптимистичные 20 лет и 12% годовых
не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)
первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн
проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн
Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000
За трешку плачу 10 000
Вопрос-.....?

Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?

Однозначно нет. Ваш вариант - это паник-сейл квартиры с ремонтом "за сколько дадут". Ждать этого можно долго, но, самое главное, когда такой момент наступит - не поддаться всеобщей панике, а вспомнить, что именно этого момента вы и ждали все эти годы.
airmax78
 
Повідомлень: 35948
З нами з: 25.10.12
Подякував: 883 раз.
Подякували: 4244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:29

  sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення

Чисто ради спортивного интереса провентилировал цены на вторичке(всякий шлак типа хрущей, гостинок и чешек). Честно говоря, результат меня весьма удивил.
Гостинку до 20 куе еще хрен найдешь, а однокомнатный хрущик на среднем этаже в 15-20 минутах ходьбы от метро стартует с 28 куе, двухкомнатный в той же локации начинается от 35 куе, убитая трешка в 60 м2 от 40 куе. Так это еще без прозвона, и таких ценовых предложений по объявам единицы.
Вот такие пирожки с котятами. А мы все думаем-гадаем, и чего это новострой не снижает цены...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9808
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 2638 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 5162516351645165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1904, 1905, 1906
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19059 3154872
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 20:47
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 203819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15512
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.