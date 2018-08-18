Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:в Креаторе или Старте есть 3к с "правильными" планировками за 50куе? или к чему это все?
Так и в Уноситихаусе, который пиарит Эйр, минимальная трьоха сейчас-два миллиона триста! И сдаётся мне, что Сержик преуменьшает свои финансовые возможности: посмотрите пару страниц назад, какие варианты он Фейслесу кидал с ОЛХ-там всё в районе сотки и больше.
Я уверен что в Уно за треху можно договориться. И принципиальное отличие от креатора и старта в том, что Уно построят, а построят ли креатор и старт - большой вопрос.
Видил ли кто с инвесторов, что перед домом со стороны Телиги два креста с историей захоронения на месте дома или это никого не волнует?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Libo написав:.. Боже, какой ты темный! Забитая, дремучая вата. ..Даже то, что на картинке вы видите одноэтажным, там практически всегда с бейсментом. В бейсменте, как правило, расположен котел, бойлер, стиралка, сушка и прочее техническое оборудование в техблоке..
короче, погреб, по дремуче-ватнически.. Часть дома, которую чаще всего топит при любых серьезных извержениях воды
flyman написав:Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.
Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН
мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру. Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так: 50 куе*27,5=1 375 000 грн оптимистичные 20 лет и 12% годовых не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс) первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000 За трешку плачу 10 000 Вопрос-.....?
Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке. Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?
Однозначно нет. Ваш вариант - это паник-сейл квартиры с ремонтом "за сколько дадут". Ждать этого можно долго, но, самое главное, когда такой момент наступит - не поддаться всеобщей панике, а вспомнить, что именно этого момента вы и ждали все эти годы.
sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.
Чисто ради спортивного интереса провентилировал цены на вторичке(всякий шлак типа хрущей, гостинок и чешек). Честно говоря, результат меня весьма удивил. Гостинку до 20 куе еще хрен найдешь, а однокомнатный хрущик на среднем этаже в 15-20 минутах ходьбы от метро стартует с 28 куе, двухкомнатный в той же локации начинается от 35 куе, убитая трешка в 60 м2 от 40 куе. Так это еще без прозвона, и таких ценовых предложений по объявам единицы. Вот такие пирожки с котятами. А мы все думаем-гадаем, и чего это новострой не снижает цены...