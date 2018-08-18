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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5163516451655166

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 176
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
46
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:41

  flyman написав:
  sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення

я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.


Треба порахувати "зростання" цін КржН в доларах, а не в фантиках. Тоді стане ясно навіть місцевим "грамотіям", що ріст мізерний. Можливо, взагалі немає.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:49

  flyman написав:
  sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення

я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.

Ну у Львові, тьфу тьфу, поки що ніхто не впав. Навпаки купа нових проектів заходить. Розумію ваше обурення, але ріст є.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:54

  sailed написав:
  flyman написав:
  sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення

я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.

Ну у Львові, тьфу тьфу, поки що ніхто не впав. Навпаки купа нових проектів заходить. Розумію ваше обурення, але ріст є.

Я до Льова ні боком ні спином, ні як.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:23

  sequence написав:И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.


"Больше всего Украина экспортировала черных металлов ($32,5 млрд), зерновых культур ($29,2 млрд), жиров и масел ($17,5 млрд). На импорт идут нефтепродукты ($42 млрд), продукция машиностроения ($20,9 млрд) и электронная аппаратура ($19,1 млрд).

https://censor.net/ru/news/3217161/ross ... polugodiya

Потужна агродержава експортує чавуну, вівса і олії на 79 млрд дол., Продукції машинобудування - 20 млрд. дол.

Ці дані, плюс дика депопуляція укро- населення, впевнено свідчать, що для помітного зростання цін КржН - немає жодних причин
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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