Треба порахувати "зростання" цін КржН в доларах, а не в фантиках. Тоді стане ясно навіть місцевим "грамотіям", що ріст мізерний. Можливо, взагалі немає.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:41
Треба порахувати "зростання" цін КржН в доларах, а не в фантиках. Тоді стане ясно навіть місцевим "грамотіям", що ріст мізерний. Можливо, взагалі немає.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:49
Ну у Львові, тьфу тьфу, поки що ніхто не впав. Навпаки купа нових проектів заходить. Розумію ваше обурення, але ріст є.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:54
Я до Льова ні боком ні спином, ні як.
А Долярчику порушений спокій, так як півтора Фонда може і не вистарчити на гіпотетичну гіпотетеку.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:23
"Больше всего Украина экспортировала черных металлов ($32,5 млрд), зерновых культур ($29,2 млрд), жиров и масел ($17,5 млрд). На импорт идут нефтепродукты ($42 млрд), продукция машиностроения ($20,9 млрд) и электронная аппаратура ($19,1 млрд).
Потужна агродержава експортує чавуну, вівса і олії на 79 млрд дол., Продукції машинобудування - 20 млрд. дол.
Ці дані, плюс дика депопуляція укро- населення, впевнено свідчать, що для помітного зростання цін КржН - немає жодних причин
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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