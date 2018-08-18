Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:41
flyman написав: sailed написав:
Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.
я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.
Треба порахувати "зростання" цін КржН в доларах, а не в фантиках. Тоді стане ясно навіть місцевим "грамотіям", що ріст мізерний. Можливо, взагалі немає.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:49
flyman написав: sailed написав:
Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.
я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.
Ну у Львові, тьфу тьфу, поки що ніхто не впав. Навпаки купа нових проектів заходить. Розумію ваше обурення, але ріст є.
sailed
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:54
sailed написав: flyman написав: sailed написав:
Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.
я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.
Ну у Львові, тьфу тьфу, поки що ніхто не впав. Навпаки купа нових проектів заходить. Розумію ваше обурення, але ріст є.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:02
И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
sequence
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:47
sequence написав:
И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
А что тут такого? Люди сидят дома, делают ремонты, меняют окна. Если б не корона, я ремонт бы не затевал.
BIGor
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:47
sequence написав:
И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
Да уж... удивительное рядом. Почему нам всего этого графики зрады не показывают - не понимаю.
airmax78
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:49
BIGor написав: sequence написав:
И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
А что тут такого? Люди сидят дома, делают ремонты, меняют окна. Если б не корона, я ремонт бы не затевал.
Я так понимаю, что строительное подразделение - это не розничное. Работает, вероятно, с застройщиками?
airmax78
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:59
airmax78 написав: BIGor написав: sequence написав:
И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
А что тут такого? Люди сидят дома, делают ремонты, меняют окна. Если б не корона, я ремонт бы не затевал.
Я так понимаю, что строительное подразделение - это не розничное. Работает, вероятно, с застройщиками?
строительное подразделение - это инженерные коммуникации, трубы большого диаметра, теплые полы.
https://www.rehau.com/ua-uk/sanitaerins ... nternehmer
по оконным профилям тоже все очень хорошо, если кто-то думает, что Рехау - это окна
sequence
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Додано: Сер 02 вер, 2020 13:37
Все очень субъективно, вот Вы подаете информацию - план перевыполнен. Например производство легковых автомобилей в Украине тоже перевыполнило план, вместо 3-х штук произвели 4. Неужели нельзя написать объемы по сравнению с 2019 годом?
BIGor
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Додано: Сер 02 вер, 2020 13:43
flyman написав:
Немішаєве за 11000 м2 і на пенсію варіант, і для сім"ї з школярами теж.
А як діти виростуть, а тобі між 50 і 60, може і постояти почекати господара.
Або заселиш дітей щоб внуків там ростили.
Флай, ну що Сержик буде в тому Немишаево робити? Піде проситися в Мироцьке на бетонний завод або пилораму чи влаштується на Кічу(ким)? Є там ще правда на трасі чималий магазин автозапчасти та деякі склади. Ось мабуть і все. Далі Бучі там нема чого ловити.
drevlyanin
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