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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5164516551665167>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 176
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
46
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:41

  flyman написав:
  sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення

я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.


Треба порахувати "зростання" цін КржН в доларах, а не в фантиках. Тоді стане ясно навіть місцевим "грамотіям", що ріст мізерний. Можливо, взагалі немає.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:49

  flyman написав:
  sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення

я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.

Ну у Львові, тьфу тьфу, поки що ніхто не впав. Навпаки купа нових проектів заходить. Розумію ваше обурення, але ріст є.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:54

  sailed написав:
  flyman написав:
  sailed написав:Вот вам и обвал, вышла статистика на лун.

Зображення

я вже писав, що при падінні УкрБуд та Аркади, рахувати ріст м2, це те саме, що звітувати про ріст мінімалки при зашкалюючому безробітті.

Ну у Львові, тьфу тьфу, поки що ніхто не впав. Навпаки купа нових проектів заходить. Розумію ваше обурення, але ріст є.

Я до Льова ні боком ні спином, ні як.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:47

  sequence написав:И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.

А что тут такого? Люди сидят дома, делают ремонты, меняют окна. Если б не корона, я ремонт бы не затевал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:47

  sequence написав:И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.

Да уж... удивительное рядом. Почему нам всего этого графики зрады не показывают - не понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:49

  BIGor написав:
  sequence написав:И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.

А что тут такого? Люди сидят дома, делают ремонты, меняют окна. Если б не корона, я ремонт бы не затевал.

Я так понимаю, что строительное подразделение - это не розничное. Работает, вероятно, с застройщиками?
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:59

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  sequence написав:И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.

А что тут такого? Люди сидят дома, делают ремонты, меняют окна. Если б не корона, я ремонт бы не затевал.

Я так понимаю, что строительное подразделение - это не розничное. Работает, вероятно, с застройщиками?

строительное подразделение - это инженерные коммуникации, трубы большого диаметра, теплые полы.
https://www.rehau.com/ua-uk/sanitaerins ... nternehmer
по оконным профилям тоже все очень хорошо, если кто-то думает, что Рехау - это окна
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:37

  sequence написав:строительное подразделение - это инженерные коммуникации, трубы большого диаметра, теплые полы.
https://www.rehau.com/ua-uk/sanitaerins ... nternehmer
по оконным профилям тоже все очень хорошо, если кто-то думает, что Рехау - это окна

Все очень субъективно, вот Вы подаете информацию - план перевыполнен. Например производство легковых автомобилей в Украине тоже перевыполнило план, вместо 3-х штук произвели 4. Неужели нельзя написать объемы по сравнению с 2019 годом?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:43

  flyman написав:
Немішаєве за 11000 м2 і на пенсію варіант, і для сім"ї з школярами теж.

А як діти виростуть, а тобі між 50 і 60, може і постояти почекати господара.

Або заселиш дітей щоб внуків там ростили.


Флай, ну що Сержик буде в тому Немишаево робити? Піде проситися в Мироцьке на бетонний завод або пилораму чи влаштується на Кічу(ким)? Є там ще правда на трасі чималий магазин автозапчасти та деякі склади. Ось мабуть і все. Далі Бучі там нема чого ловити.
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