Додано: Сер 02 вер, 2020 14:20

Serg-ik написав: flyman написав: Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.



Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН

мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.

Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:

50 куе*27,5=1 375 000 грн

оптимистичные 20 лет и 12% годовых

не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)

первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн

проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн

Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000

За трешку плачу 10 000

Вопрос-.....?



Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.

Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду? мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:50 куе*27,5=1 375 000 грноптимистичные 20 лет и 12% годовыхне аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)первая выплата 1375 000/20/12=5729 грнпроценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грнИтого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000За трешку плачу 10 000Вопрос-.....?Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?



Решать вам конечно, вы можете хоть до пенсии (инфаркта/инсульта/саркомы/пиз.ецомы/...) снимать и всем похер.

Добавлю ещё - при выплате ипотеки ежегодная страховка + единоразовая выплата нотариусу за оформление ипотеки (за обтяження насколько я помню).

А теперь удар ниже пояса - прикиньте арендные платежи через 5, 10, 15 и 20 лет.

А дети растут, вместе с ними и расходы на их содержание.

Если всё время снимать и снимать, то перспектива так себе. Хе.овастенькая.

ИМХО конечно. Решать вам конечно, вы можете хоть до пенсии (инфаркта/инсульта/саркомы/пиз.ецомы/...) снимать и всем похер.Добавлю ещё - при выплате ипотеки ежегодная страховка + единоразовая выплата нотариусу за оформление ипотеки (за обтяження насколько я помню).А теперь удар ниже пояса - прикиньте арендные платежи через 5, 10, 15 и 20 лет.А дети растут, вместе с ними и расходы на их содержание.Если всё время снимать и снимать, то перспектива так себе. Хе.овастенькая.ИМХО конечно.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ