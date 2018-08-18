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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 51655166516751685169>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 176
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
46
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:44

  BIGor написав:..
Все очень субъективно, вот Вы подаете информацию - план перевыполнен.....

Это вы тут, простите, разглагольствуете без базы. У нас ффсе ходы записаны, и люди всякие знакомые очень хорошо и ровно сидят.
текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.
по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.
в абсолютных единицах не дам, бо яйки клоц-клоц. Смотрите налоговую базу
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

почему исчезает мое сообщение? кто модер? напишите в личку
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:20

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.

Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН

мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.
Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн
оптимистичные 20 лет и 12% годовых
не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)
первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн
проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн
Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000
За трешку плачу 10 000
Вопрос-.....?

Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?


Решать вам конечно, вы можете хоть до пенсии (инфаркта/инсульта/саркомы/пиз.ецомы/...) снимать и всем похер.
Добавлю ещё - при выплате ипотеки ежегодная страховка + единоразовая выплата нотариусу за оформление ипотеки (за обтяження насколько я помню).
А теперь удар ниже пояса - прикиньте арендные платежи через 5, 10, 15 и 20 лет.
А дети растут, вместе с ними и расходы на их содержание.
Если всё время снимать и снимать, то перспектива так себе. Хе.овастенькая.
ИМХО конечно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:20

  PS4 написав:почему исчезает мое сообщение? кто модер? напишите в личку


Тебе 50 грн за сообщение. Карту фейслесс вышлет в личку
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:22

  airmax78 написав:Однозначно нет. Ваш вариант - это паник-сейл квартиры с ремонтом "за сколько дадут". Ждать этого можно долго, но, самое главное, когда такой момент наступит - не поддаться всеобщей панике, а вспомнить, что именно этого момента вы и ждали все эти годы.


Совет вроде бы логичный, но когда сей счастливый? случай настанет и цены КРЖН рухнут в бездну, вы представляете, что в этот момент должно твориться в стране? Много ли найдётся смелых вкладывать последнее при таких обстоятельствах?
ИМХО надёжнее всё таки наступить на горло собственной песне и взять в недорогом новострое с высокой степенью готовности, можно даже в рассрочку и не ждать у моря погоды. Отличный вариант был Зе Лейкс, пару лет назад, а сейчас я бы в подобных обстоятельствах взял бы хоть Навигатор(а шо паделать) али Диброву( можете начинать стебаться).
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:22

  xio13 написав:
  PS4 написав:почему исчезает мое сообщение? кто модер? напишите в личку


Тебе 50 грн за сообщение. Карту фейслесс вышлет в личку

троллинг тут не уместен
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:25

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
Немішаєве за 11000 м2 і на пенсію варіант, і для сім"ї з школярами теж.

А як діти виростуть, а тобі між 50 і 60, може і постояти почекати господара.

Або заселиш дітей щоб внуків там ростили.


Флай, ну що Сержик буде в тому Немишаево робити? Піде проситися в Мироцьке на бетонний завод або пилораму чи влаштується на Кічу(ким)? Є там ще правда на трасі чималий магазин автозапчасти та деякі склади. Ось мабуть і все. Далі Бучі там нема чого ловити.

Зато діти в школі і полтосік припаркований "в своє", 100+ м2 з правильними кімнатами і ще на чистовий ремонт та мебель лишається 10куе. Можна виторгувати знижку і розсрочку.
До м.Святошино хвилин так 50 добиратися, а школа поряд.

Мав би дітей-школярів то я би там замешкав би.
Ну а шо, цоколь в оренду, ковалірки теж, сидиш в Немішаєво - стрижеш купони і в х. не дуєш.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда? Год от года жить становится все менее и менее комфортно, изуродовали skyline, натыкали свечек - реально превратили в трущобы, загазованность жуткая, экология ухудшается, нашествие бомжей, город засран собачьим дерьмом с гельминтами, которое высыхает и с пылью разносится в легкие, подозреваю, что многие больны гельминтами, люди стали реально злыми, много депрессионных лиц. Лет за 7-10 реально стало хуже в разы. Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:44

  sequence написав: текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.
по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.
в абсолютных единицах не дам, бо яйки клоц-клоц.


Жди необычно активной осени, зимы и особенно следующей весны. За обустройство коттеджей и дач взялось огромное количество самых умных граждан. Делай хороший запас садовой техники и шлангов на следующий сезон. Будут все разметать.
Этой осенью будет всплеск на отопительное оборудование и каминные дрова. Зиму мы собираемся коротать в своих загородних резидентурах.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:45

  sequence написав:
  Libo написав:..
Боже, какой ты темный! Забитая, дремучая вата. :?
..Даже то, что на картинке вы видите одноэтажным, там практически всегда с бейсментом. В бейсменте, как правило, расположен котел, бойлер, стиралка, сушка и прочее техническое оборудование в техблоке..

короче, погреб, по дремуче-ватнически.. Часть дома, которую чаще всего топит при любых серьезных извержениях воды


Клиент не дочитал в своих путеводителях, что подвал или цоколь никогда не считают в этажи.
Пишут- два этажа+ цоколь или на крайняк 3 уровня но никак не 3 этажа. У меня на улице есть домик, который строил высокий чин одного из бывших стройтрестов. Так у него два уровня вниз и три вверх (два этажа + мансарда). По логике Либо у него дом пятиэтажный? :shock:
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