Додано: Сер 02 вер, 2020 14:40

Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда? Год от года жить становится все менее и менее комфортно, изуродовали skyline, натыкали свечек - реально превратили в трущобы, загазованность жуткая, экология ухудшается, нашествие бомжей, город засран собачьим дерьмом с гельминтами, которое высыхает и с пылью разносится в легкие, подозреваю, что многие больны гельминтами, люди стали реально злыми, много депрессионных лиц. Лет за 7-10 реально стало хуже в разы. Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.