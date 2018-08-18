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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:47
Libo написав: sequence написав:
текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.
по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.
в абсолютных единицах не дам, бо яйки клоц-клоц.
Жди необычно активной осени, зимы и особенно следующей весны. За обустройство коттеджей и дач взялось огромное количество самых умных граждан. Делай хороший запас садовой техники и шлангов на следующий сезон. Будут все разметать.
Этой осенью будет всплеск на отопительное оборудование и каминные дрова. Зиму мы собираемся коротать в своих загородних резидентурах.
у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:50
парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры
заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
Востаннє редагувалось PS4
в Сер 02 вер, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:53
PS4 написав:
парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры
Корона, народ пересаживается на свое
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:54
заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:57
PS4 написав:
заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
Сам удивляюсь, меня самого от Тарьян Тауэрс локтями оттерли
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:57
flyman написав:
Зато діти в школі і полтосік припаркований "в своє", 100+ м2 з правильними кімнатами і ще на чистовий ремонт та мебель лишається 10куе. Можна виторгувати знижку і розсрочку.
До м.Святошино хвилин так 50 добиратися, а школа поряд.
Мав би дітей-школярів то я би там замешкав би.
Ну а шо, цоколь в оренду, ковалірки теж, сидиш в Немішаєво - стрижеш купони і в х. не дуєш.
Ви натягаете свою сову(бачення світу) на глобус Сержикових обставин). Вам же не потрібно кожен день на 9.00 до офісу а йому так. І кавалірок у загашнику немає. А діти тягнуть гроші як пилосмоки.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:59
PS4 написав:
заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
Долар перетворюється в труху. Від нього треба скоріше здихатись!
Тому 40 куе за нову тачку - нормас!
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change_pm
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:08
PS4 написав:
у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально
Эка невидаль!
Я недавно 1,5 часа ехал с Подола до моста Метро. Какая разница стоять в пробке по дороге в свою городскую квартиру или по дороге в свой загородний дом?
По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально. Ситуация все равно будет двигаться в направлении удаленки и пары явочных дней в офисе. Детей в школу/из школы возят наемные извозчики или кар-пулом.
Жизнь быстро меняется и мы иногда даже не замечаем перемен, которые с нами происходят.
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Libo
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:10
change_pm написав: PS4 написав:
заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
Долар перетворюється в труху. Від нього треба скоріше здихатись!
Тому 40 куе за нову тачку - нормас!
Точно, а то электромобилей скоро повыпускают за 20-ку все кому не лень, классику взять не успеете
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:11
PS4 написав:
парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры
заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
Знаю одного деда неподалёку, что продаёт москвич 2140 в родной краске и не ржавый совсем.
Цена вопроса-600 бакинских. Малёхо подшалманиш и будет у тебя реальный раритет как в штатах какой нибудь Шеви Малибу. Через лет 20 загонишь на аукционе Кристи за сто тыщ.
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