RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5166516751685169>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 176
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
46
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:47

  Libo написав:
  sequence написав: текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.
по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.
в абсолютных единицах не дам, бо яйки клоц-клоц.


Жди необычно активной осени, зимы и особенно следующей весны. За обустройство коттеджей и дач взялось огромное количество самых умных граждан. Делай хороший запас садовой техники и шлангов на следующий сезон. Будут все разметать.
Этой осенью будет всплеск на отопительное оборудование и каминные дрова. Зиму мы собираемся коротать в своих загородних резидентурах.
8) 8) 8)


у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
Повідомлень: 455
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры

заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
Востаннє редагувалось PS4 в Сер 02 вер, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
Повідомлень: 455
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:53

  PS4 написав:парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры

Корона, народ пересаживается на свое
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9817
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
Повідомлень: 455
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:57

  PS4 написав:заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?

Сам удивляюсь, меня самого от Тарьян Тауэрс локтями оттерли :wink:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9817
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:57

  flyman написав:Зато діти в школі і полтосік припаркований "в своє", 100+ м2 з правильними кімнатами і ще на чистовий ремонт та мебель лишається 10куе. Можна виторгувати знижку і розсрочку.
До м.Святошино хвилин так 50 добиратися, а школа поряд.

Мав би дітей-школярів то я би там замешкав би.
Ну а шо, цоколь в оренду, ковалірки теж, сидиш в Немішаєво - стрижеш купони і в х. не дуєш.


Ви натягаете свою сову(бачення світу) на глобус Сержикових обставин). Вам же не потрібно кожен день на 9.00 до офісу а йому так. І кавалірок у загашнику немає. А діти тягнуть гроші як пилосмоки.
drevlyanin
 
Повідомлень: 114
З нами з: 01.04.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:59

  PS4 написав:заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?

Долар перетворюється в труху. Від нього треба скоріше здихатись!
Тому 40 куе за нову тачку - нормас!
change_pm
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:08

  PS4 написав:у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально


Эка невидаль!
Я недавно 1,5 часа ехал с Подола до моста Метро. Какая разница стоять в пробке по дороге в свою городскую квартиру или по дороге в свой загородний дом?
По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально. Ситуация все равно будет двигаться в направлении удаленки и пары явочных дней в офисе. Детей в школу/из школы возят наемные извозчики или кар-пулом.
Жизнь быстро меняется и мы иногда даже не замечаем перемен, которые с нами происходят.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8380
З нами з: 14.11.11
Подякував: 350 раз.
Подякували: 4046 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:10

  change_pm написав:
  PS4 написав:заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?

Долар перетворюється в труху. Від нього треба скоріше здихатись!
Тому 40 куе за нову тачку - нормас!

Точно, а то электромобилей скоро повыпускают за 20-ку все кому не лень, классику взять не успеете
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9817
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:11

  PS4 написав:парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры

заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?


Знаю одного деда неподалёку, что продаёт москвич 2140 в родной краске и не ржавый совсем.
Цена вопроса-600 бакинских. Малёхо подшалманиш и будет у тебя реальный раритет как в штатах какой нибудь Шеви Малибу. Через лет 20 загонишь на аукционе Кристи за сто тыщ. :D
drevlyanin
 
Повідомлень: 114
З нами з: 01.04.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5166516751685169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PS4 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1904, 1905, 1906
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19059 3155020
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 20:47
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 203827
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8770)
02.09.2020 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.