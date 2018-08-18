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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:12
PS4 написав:
парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры
заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?
Ну наконец мы дождались до жирных времен, зажили, всем коронавирусам и москалям назло.
Чи не так?
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Libo
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:13
Libo написав:
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По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально...
как-то не заметил таких традиций в Германии - готовы работать за меньшее вознаграждение, но ближе. Но есть один знакомый с юга Бельгии, он в Европейское Космическое Агенство каждый день шурует по 150 км во Францию
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:16
drevlyanin написав:
..Через лет 20 загонишь на аукционе Кристи за сто тыщ.
еще за сто тыщщ гривен через 20 лет можно будет приобрести дворники на актуальный Тигуан
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:18
drevlyanin написав:
Знаю одного деда неподалёку, что продаёт москвич 2140 в родной краске и не ржавый совсем.
Цена вопроса-600 бакинских. Малёхо подшалманиш и будет у тебя реальный раритет как в штатах какой нибудь Шеви Малибу. Через лет 20 загонишь на аукционе Кристи за сто тыщ.
Видел пару лет назад в Баку на площади стояла на продажу Волга ГАЗ-21. С оленем на капоте. Как новая. Просили $170 тыщ. Ушла за пару месяцев.
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Libo
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:21
Libo написав: PS4 написав:
у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально
Эка невидаль!
Я недавно 1,5 часа ехал с Подола до моста Метро. Какая разница стоять в пробке по дороге в свою городскую квартиру или по дороге в свой загородний дом?
По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально. Ситуация все равно будет двигаться в направлении удаленки и пары явочных дней в офисе. Детей в школу/из школы возят наемные извозчики или кар-пулом.
Жизнь быстро меняется и мы иногда даже не замечаем перемен, которые с нами происходят.
когда ты живешь в центре и привык что к точке назначения (школа, работа) до 15 минут езды....то 1.5. часа вводит в шок)
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:22
antey1969 написав: PS4 написав:
парни, скажите, а что происходит на рынке авто. не могу ничего купить приличного. если что от хозяина попадает - сразу улетает в момент.
цены на бу. с июля выросли 30% на хорошие экземпляры
Корона, народ пересаживается на свое
не угадал респектик с продажей рено.
как-то даже странно. раньше всегда всё угадывал
обычно задним числом, правда, но это не существенно))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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