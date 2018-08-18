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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5167516851695170

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 176
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
46
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:32

PS4
предлагаешь зайти по твоей ссылке? уволь.
предложи максиму, он это дело любит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:35

  drevlyanin написав:
  flyman написав:Зато діти в школі і полтосік припаркований "в своє", 100+ м2 з правильними кімнатами і ще на чистовий ремонт та мебель лишається 10куе. Можна виторгувати знижку і розсрочку.
До м.Святошино хвилин так 50 добиратися, а школа поряд.

Мав би дітей-школярів то я би там замешкав би.
Ну а шо, цоколь в оренду, ковалірки теж, сидиш в Немішаєво - стрижеш купони і в х. не дуєш.


Ви натягаете свою сову(бачення світу) на глобус Сержикових обставин). Вам же не потрібно кожен день на 9.00 до офісу а йому так. І кавалірок у загашнику немає. А діти тягнуть гроші як пилосмоки.

Якщо не хоче готове вже в Немішаєво за 11000 м2, то є в Бучі за 600 м від ж.д. платформи за 11500 м2 з обіцяною поставкою у 2022 р.

В 50куе за 3к Сержик вписується. До метро електричкою 25..30 хв., але під боком школи нема.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:36

  sequence написав:
  Libo написав:..
По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально...

как-то не заметил таких традиций в Германии - готовы работать за меньшее вознаграждение, но ближе. Но есть один знакомый с юга Бельгии, он в Европейское Космическое Агенство каждый день шурует по 150 км во Францию


Кому нужны деньги, тот ездит и 3 часа на высокооплачиваемую работу. Я тоже таких знаю. Но там развита еще одна опция - продать свое жилье и купить ближе к работе. Но желательно не в самом городе. В районах НЙ удаленность от работы бывает и до 100 миль, типа ездят аж из Филадельфии. Приживешься на работе, понравится, можно со временем и перебраться поближе. В финансовом центре на Манхеттене утром на берегу на вертолетных площадках рой вертолетов, как мухи - это джентльмены, ваши коллеги, прилетают на свою финансовую работу. Под Вашингтоном утром аналогичная картина, но там небольшие самолеты в направлении центра. Под Вашигтоном джентльмены, сэры, пэры и хэры живут еще дальше от работы.
В современном мире растояния стремительно сокращаются.
Учитывайте этот фактор.
А может и вы скоро через какое-то время на работу в центр Киева или на Жуляны на вертолете или на самолетике за 15 минут, ху ноуз? :roll: 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:37

  Yuri_T написав:PS4
предлагаешь зайти по твоей ссылке? уволь.
предложи максиму, он это дело любит.

не скромничай.уже заходил ведь. даже один дизлай поставил. остальные залайкали :oops:
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смотрю, разборки на файнанс переползают в альтернативные соцсети - тока в Ютубе стоило бы отрекламировать первоисточник срача
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:41

  sequence написав:смотрю, разборки на файнанс переползают в альтернативные соцсети - тока в Ютубе стоило бы отрекламировать первоисточник срача

кому надо тот поймет без рекламации первоисточника
хотя, не исключаю что юра настолько туп что..... :lol:
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:45

  Libo написав:..Но там развита еще одна опция - продать свое жилье и купить ближе к работе. ..

За работой временами не угонишься, тогда уже проще свою сдать, где нужно - снять
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:52

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.
Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН


Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?

Стоит брать трёху на задворках в жилом состоянии, лучше с ремонтом (такое бывает) и останавливать кровотечение (плату за аренду). Далее, продолжать жить в режиме экономии и накапливать на то что хотите.
а) Если цены просядут на 25%, то потеряете не много больше, чем на аренду за это время отдадите.
б) Если цены пойдут вверх, то зафиксируете свои деньги в недвижимости и на этом поезде прокатитесь вверх.
А брать кредит - это как обоссаться зимой: сначала тепло, а потом ...
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:заходил в салон vw - там давка из желающих за тигуанами по 40к. это шара?

Это старая модель, сливают по "низкой" цене, фейслифт будет 50к
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:54

  sequence написав:
  BIGor написав:..
Все очень субъективно, вот Вы подаете информацию - план перевыполнен.....

Это вы тут, простите, разглагольствуете без базы. У нас ффсе ходы записаны, и люди всякие знакомые очень хорошо и ровно сидят.
текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.
по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.
в абсолютных единицах не дам, бо яйки клоц-клоц. Смотрите налоговую базу


в штатах хоум дипоу рост за полгода 9% год к году. like-for-like. волмарт тоже не плачет. да и бест бай жалуется на нехватку товаров. объем продаж жилья ушел в поднебесье. про фондовый рынок даже не говорю - космос. уже открытый.

видимо, не только у нас все зашибись в стране. и на рынке недвижимости. в америке тоже все отлично. недаром вчерась запретили до конца года выселять арендаторов. на федеральном уровне. а в калифорнии их долги за аренду с марта по декабрь будет приравнен к карточному (потребительскому)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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