Додано: Сер 02 вер, 2020 15:36

sequence написав: Libo написав: ..

По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально... ..По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально...

как-то не заметил таких традиций в Германии - готовы работать за меньшее вознаграждение, но ближе. Но есть один знакомый с юга Бельгии, он в Европейское Космическое Агенство каждый день шурует по 150 км во Францию как-то не заметил таких традиций в Германии - готовы работать за меньшее вознаграждение, но ближе. Но есть один знакомый с юга Бельгии, он в Европейское Космическое Агенство каждый день шурует по 150 км во Францию

Кому нужны деньги, тот ездит и 3 часа на высокооплачиваемую работу. Я тоже таких знаю. Но там развита еще одна опция - продать свое жилье и купить ближе к работе. Но желательно не в самом городе. В районах НЙ удаленность от работы бывает и до 100 миль, типа ездят аж из Филадельфии. Приживешься на работе, понравится, можно со временем и перебраться поближе. В финансовом центре на Манхеттене утром на берегу на вертолетных площадках рой вертолетов, как мухи - это джентльмены, ваши коллеги, прилетают на свою финансовую работу. Под Вашингтоном утром аналогичная картина, но там небольшие самолеты в направлении центра. Под Вашигтоном джентльмены, сэры, пэры и хэры живут еще дальше от работы.В современном мире растояния стремительно сокращаются.Учитывайте этот фактор.А может и вы скоро через какое-то время на работу в центр Киева или на Жуляны на вертолете или на самолетике за 15 минут, ху ноуз?