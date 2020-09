Додано: Сер 02 вер, 2020 16:54

Это вы тут, простите, разглагольствуете без базы. У нас ффсе ходы записаны, и люди всякие знакомые очень хорошо и ровно сидят.

текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.

по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.

в штатах хоум дипоу рост за полгода 9% год к году. like-for-like. волмарт тоже не плачет. да и бест бай жалуется на нехватку товаров. объем продаж жилья ушел в поднебесье. про фондовый рынок даже не говорю - космос. уже открытый.



