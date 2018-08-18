PS4
предлагаешь зайти по твоей ссылке? уволь.
предложи максиму, он это дело любит.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:32
PS4
предлагаешь зайти по твоей ссылке? уволь.
предложи максиму, он это дело любит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:35
Якщо не хоче готове вже в Немішаєво за 11000 м2, то є в Бучі за 600 м від ж.д. платформи за 11500 м2 з обіцяною поставкою у 2022 р.
В 50куе за 3к Сержик вписується. До метро електричкою 25..30 хв., але під боком школи нема.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:36
Кому нужны деньги, тот ездит и 3 часа на высокооплачиваемую работу. Я тоже таких знаю. Но там развита еще одна опция - продать свое жилье и купить ближе к работе. Но желательно не в самом городе. В районах НЙ удаленность от работы бывает и до 100 миль, типа ездят аж из Филадельфии. Приживешься на работе, понравится, можно со временем и перебраться поближе. В финансовом центре на Манхеттене утром на берегу на вертолетных площадках рой вертолетов, как мухи - это джентльмены, ваши коллеги, прилетают на свою финансовую работу. Под Вашингтоном утром аналогичная картина, но там небольшие самолеты в направлении центра. Под Вашигтоном джентльмены, сэры, пэры и хэры живут еще дальше от работы.
В современном мире растояния стремительно сокращаются.
Учитывайте этот фактор.
А может и вы скоро через какое-то время на работу в центр Киева или на Жуляны на вертолете или на самолетике за 15 минут, ху ноуз?
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:37
не скромничай.уже заходил ведь. даже один дизлай поставил. остальные залайкали
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смотрю, разборки на файнанс переползают в альтернативные соцсети - тока в Ютубе стоило бы отрекламировать первоисточник срача
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:41
кому надо тот поймет без рекламации первоисточника
хотя, не исключаю что юра настолько туп что.....
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:45
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:52
Стоит брать трёху на задворках в жилом состоянии, лучше с ремонтом (такое бывает) и останавливать кровотечение (плату за аренду). Далее, продолжать жить в режиме экономии и накапливать на то что хотите.
а) Если цены просядут на 25%, то потеряете не много больше, чем на аренду за это время отдадите.
б) Если цены пойдут вверх, то зафиксируете свои деньги в недвижимости и на этом поезде прокатитесь вверх.
А брать кредит - это как обоссаться зимой: сначала тепло, а потом ...
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:54
в штатах хоум дипоу рост за полгода 9% год к году. like-for-like. волмарт тоже не плачет. да и бест бай жалуется на нехватку товаров. объем продаж жилья ушел в поднебесье. про фондовый рынок даже не говорю - космос. уже открытый.
видимо, не только у нас все зашибись в стране. и на рынке недвижимости. в америке тоже все отлично. недаром вчерась запретили до конца года выселять арендаторов. на федеральном уровне. а в калифорнии их долги за аренду с марта по декабрь будет приравнен к карточному (потребительскому)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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