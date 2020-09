Додано: Сер 02 вер, 2020 17:01

PS4 написав: Libo написав: sequence написав: текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.

по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.

Жди необычно активной осени, зимы и особенно следующей весны. За обустройство коттеджей и дач взялось огромное количество самых умных граждан. Делай хороший запас садовой техники и шлангов на следующий сезон. Будут все разметать.

Этой осенью будет всплеск на отопительное оборудование и каминные дрова. Зиму мы собираемся коротать в своих загородних резидентурах.

у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц

сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.

