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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:01
PS4 написав: Libo написав: sequence написав:
текущая реализация выше прошлогодней примерно на 10%, с небольшими отклонениями по разным отделам. Сильно просела садовая техника, шланги там всякие для полива - лето было дождливым.
по итогу 8 месяцев в целом проседают г/г за счет карантина примерно на 10%.
в абсолютных единицах не дам, бо яйки клоц-клоц.
Жди необычно активной осени, зимы и особенно следующей весны. За обустройство коттеджей и дач взялось огромное количество самых умных граждан. Делай хороший запас садовой техники и шлангов на следующий сезон. Будут все разметать.
Этой осенью будет всплеск на отопительное оборудование и каминные дрова. Зиму мы собираемся коротать в своих загородних резидентурах.
у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально
я даже не представляю, что может стоить 6к в месяц. на осокорках. признавайтесь, вы так пошутили, а то чуть из машины не выпал от волнения.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:12
intertv55555 написав:Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда? Год от года жить становится все менее и менее комфортно, изуродовали skyline, натыкали свечек - реально превратили в трущобы, загазованность жуткая, экология ухудшается, нашествие бомжей, город засран собачьим дерьмом с гельминтами, которое высыхает и с пылью разносится в легкие, подозреваю, что многие больны гельминтами, люди стали реально злыми, много депрессионных лиц. Лет за 7-10 реально стало хуже в разы. Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.
Бегите, спасайтесь.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:20
Libo написав: PS4 написав:
у меня тут знакомые сняли котедж на год, стоимость $6к в месяц
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально
Эка невидаль!
Я недавно 1,5 часа ехал с Подола до моста Метро. Какая разница стоять в пробке по дороге в свою городскую квартиру или по дороге в свой загородний дом?
По традициям и стандартам золотого миллиарда 1-2 часа на работу и с работы это нормально. Ситуация все равно будет двигаться в направлении удаленки и пары явочных дней в офисе. Детей в школу/из школы возят наемные извозчики или кар-пулом.
Жизнь быстро меняется и мы иногда даже не замечаем перемен, которые с нами происходят.
Я в Киев если надо,то езжу в выходные дни -проще трафик,Хрещатик пустой,время своё.За город назад в ночь или рано утром.Чаще в ночь,шум и гам напрягает.Просыпаться предпочитаю под птичий пев.Даже в тюрьме Ленин вставал с первыми петухами)) и работать вредно, товарищи
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:22
Faceless
Так я уже два раза. Было-бы куда вернуться.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:54
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Однозначно нет. Ваш вариант - это паник-сейл квартиры с ремонтом "за сколько дадут". Ждать этого можно долго, но, самое главное, когда такой момент наступит - не поддаться всеобщей панике, а вспомнить, что именно этого момента вы и ждали все эти годы.
Совет вроде бы логичный, но когда сей счастливый? случай настанет и цены КРЖН рухнут в бездну, вы представляете, что в этот момент должно твориться в стране? Много ли найдётся смелых вкладывать последнее при таких обстоятельствах?
ИМХО надёжнее всё таки наступить на горло собственной песне и взять в недорогом новострое с высокой степенью готовности, можно даже в рассрочку и не ждать у моря погоды. Отличный вариант был Зе Лейкс, пару лет назад, а сейчас я бы в подобных обстоятельствах взял бы хоть Навигатор(а шо паделать) али Диброву( можете начинать стебаться).
Я понимаю, что это такой себе совет. Высидеть этот момент, при этом иметь объект, который устраивает и будет в этот момент продаваться и продавец тоже проникнется всеобщей паникой, а самому сохранять хладнокровие - ИМХО почти анриал. Почти, потому что видел, как у людей такое получалось. Но, правда, совсем в другом сегменте. В сегменте 3ха с ремонтом до 80куе - это, думаю, очень сложно будет сделать. Но на компромиссы Серж не готов.
P.S. При этом чувствуется, что ПЦ близко - на ветке сплошной декаданс.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:28
airmax78 написав:
P.S. При этом чувствуется, что ПЦ близко - на ветке сплошной декаданс.
На мое имхо ПЦ действительно близко и может начаться после ноябрских выборов в штатах. Сейчас там предвыборная гонка, Трамп занят восстановлением рынков под выборы, плюс надо как-то контролировать революционное брожение масс. Демократы тоже заняты - гадят под Трампа и марафетят старика Байдена - ему надо хотя-бы дожить и выиграть. Все как-бы при деле и им не до нас. А вот после выборов им понадобится восстановить геополитическое статус кво, где Украина может попасть под нешуточный замес. Крайние 7 лет могут показаться разминкой. Вот это и чувствуют обитатели ветки. Покупать прийдется по классике - когда на улице кровь, даже когда она твоя собственная.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:31
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Однозначно нет. Ваш вариант - это паник-сейл квартиры с ремонтом "за сколько дадут". Ждать этого можно долго, но, самое главное, когда такой момент наступит - не поддаться всеобщей панике, а вспомнить, что именно этого момента вы и ждали все эти годы.
Совет вроде бы логичный, но когда сей счастливый? случай настанет и цены КРЖН рухнут в бездну, вы представляете, что в этот момент должно твориться в стране? Много ли найдётся смелых вкладывать последнее при таких обстоятельствах?
ИМХО надёжнее всё таки наступить на горло собственной песне и взять в недорогом новострое с высокой степенью готовности, можно даже в рассрочку и не ждать у моря погоды. Отличный вариант был Зе Лейкс, пару лет назад, а сейчас я бы в подобных обстоятельствах взял бы хоть Навигатор(а шо паделать) али Диброву( можете начинать стебаться).
Я понимаю, что это такой себе совет. Высидеть этот момент, при этом иметь объект, который устраивает и будет в этот момент продаваться и продавец тоже проникнется всеобщей паникой, а самому сохранять хладнокровие - ИМХО почти анриал. Почти, потому что видел, как у людей такое получалось. Но, правда, совсем в другом сегменте. В сегменте 3ха с ремонтом до 80куе - это, думаю, очень сложно будет сделать. Но на компромиссы Серж не готов.
P.S. При этом чувствуется, что ПЦ близко - на ветке сплошной декаданс.
Это все реально, вы это прекрасно знаете
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:51
Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
+1
как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:57
Прохожий написав: Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
+1
как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)
Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:07
remark написав: Прохожий написав: Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
+1
как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)
Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был.
Это что то не по адресу. Во первых я никогда не считал себя экспертом, а во вторых всегда озвучивал то о чем думал. Да и вроде не игнорил даже никого.
Тут каждый должен понимать кого слушать и к кому прислушиваться. Если 70% ветки это люди мантрящие на обвал только для того чтобы самим забетонироваться подешевле, то что вы от них хотите услышать? Как только приходит обвал - они думают что ловят Бога за бороду, и завтра ( через год/два/три) смогут купить в 2 раза больше.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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