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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:09
remark написав: Прохожий написав: Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
+1
как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)
Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был.
это Вы зря, как грится мимо кассы
серж-ИКу на этой ветке неоднократно указывали направление в правильные ОП, но он умнее всех, "правильные планировки" и т.д...и откуда такие амбиции?
лично Я ранее давал на ветке немало намеков, имеющий уши да услышит)
условный Я действую проще, видя возможность(недооцененный объект/старт продаж) условно делаю "ставки", например на 5ть объектов с прогнозом +20-35% годовых, даже если какая то ставка не сыграет Я не парюсь ибо остальные в сумме дадут прибыль, но во всяком случае так было)
условный серж-ИК нахомячивший 50ку мыслит иначе, считает что он исключение и ждет "ставку всей жизни" зажав катлету в потной рученке, но как правило пролетает ибо жизнь соткана из компромиссов а он этого не может понять...и так по кругу...
но это неплохо, лендлорды любят долгоживущих арендаторов)
и, кстати Я не считаю себя экспертом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:30
intertv55555 написав: airmax78 написав:
P.S. При этом чувствуется, что ПЦ близко - на ветке сплошной декаданс.
На мое имхо ПЦ действительно близко и может начаться после ноябрских выборов в штатах. Сейчас там предвыборная гонка, Трамп занят восстановлением рынков под выборы, плюс надо как-то контролировать революционное брожение масс. Демократы тоже заняты - гадят под Трампа и марафетят старика Байдена - ему надо хотя-бы дожить и выиграть. Все как-бы при деле и им не до нас. А вот после выборов им понадобится восстановить геополитическое статус кво, где Украина может попасть под нешуточный замес. Крайние 7 лет могут показаться разминкой. Вот это и чувствуют обитатели ветки. Покупать прийдется по классике - когда на улице кровь, даже когда она твоя собственная.
еленск?
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:32
Жека79 написав: remark написав: Прохожий написав:
+1
как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)
Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был.
Это что то не по адресу. Во первых я никогда не считал себя экспертом, а во вторых всегда озвучивал то о чем думал. Да и вроде не игнорил даже никого.
Тут каждый должен понимать кого слушать и к кому прислушиваться. Если 70% ветки это люди мантрящие на обвал только для того чтобы самим забетонироваться подешевле, то что вы от них хотите услышать? Как только приходит обвал - они думают что ловят Бога за бороду, и завтра ( через год/два/три) смогут купить в 2 раза больше.
70% це рили, мантращі на даражай
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