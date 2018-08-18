Додано: Сер 02 вер, 2020 19:09

remark написав: Прохожий написав: Жека79 написав: Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две

И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился. Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а двеИ включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.

+1

как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой) +1как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)



Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был. Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был.

это Вы зря, как грится мимо кассысерж-ИКу на этой ветке неоднократно указывали направление в правильные ОП, но он умнее всех, "правильные планировки" и т.д...и откуда такие амбиции?лично Я ранее давал на ветке немало намеков, имеющий уши да услышит)условный Я действую проще, видя возможность(недооцененный объект/старт продаж) условно делаю "ставки", например на 5ть объектов с прогнозом +20-35% годовых, даже если какая то ставка не сыграет Я не парюсь ибо остальные в сумме дадут прибыль, но во всяком случае так было)условный серж-ИК нахомячивший 50ку мыслит иначе, считает что он исключение и ждет "ставку всей жизни" зажав катлету в потной рученке, но как правило пролетает ибо жизнь соткана из компромиссов а он этого не может понять...и так по кругу...но это неплохо, лендлорды любят долгоживущих арендаторов)и, кстати Я не считаю себя экспертом