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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5168516951705171>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:09

  remark написав:
  Прохожий написав:
  Жека79 написав:Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.

+1
как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)


Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был.

это Вы зря, как грится мимо кассы
серж-ИКу на этой ветке неоднократно указывали направление в правильные ОП, но он умнее всех, "правильные планировки" и т.д...и откуда такие амбиции?
лично Я ранее давал на ветке немало намеков, имеющий уши да услышит)

условный Я действую проще, видя возможность(недооцененный объект/старт продаж) условно делаю "ставки", например на 5ть объектов с прогнозом +20-35% годовых, даже если какая то ставка не сыграет Я не парюсь ибо остальные в сумме дадут прибыль, но во всяком случае так было)

условный серж-ИК нахомячивший 50ку мыслит иначе, считает что он исключение и ждет "ставку всей жизни" зажав катлету в потной рученке, но как правило пролетает ибо жизнь соткана из компромиссов а он этого не может понять...и так по кругу...
но это неплохо, лендлорды любят долгоживущих арендаторов)

и, кстати Я не считаю себя экспертом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:30

  intertv55555 написав:
  airmax78 написав:P.S. При этом чувствуется, что ПЦ близко - на ветке сплошной декаданс.


На мое имхо ПЦ действительно близко и может начаться после ноябрских выборов в штатах. Сейчас там предвыборная гонка, Трамп занят восстановлением рынков под выборы, плюс надо как-то контролировать революционное брожение масс. Демократы тоже заняты - гадят под Трампа и марафетят старика Байдена - ему надо хотя-бы дожить и выиграть. Все как-бы при деле и им не до нас. А вот после выборов им понадобится восстановить геополитическое статус кво, где Украина может попасть под нешуточный замес. Крайние 7 лет могут показаться разминкой. Вот это и чувствуют обитатели ветки. Покупать прийдется по классике - когда на улице кровь, даже когда она твоя собственная.

еленск?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:32

  Жека79 написав:
  remark написав:
  Прохожий написав:+1
как то так и происходит в реальной жизни на "моменте возможностей", "хомяки-подматрасники" как правило пролетают что и подтверждено этой веткой)


Пролетают, потому что такие эксперты как Вы Прохожий в момент возможностей не пожелали поделиться рекомендациями, только сплошной троллинг и игнор был.


Это что то не по адресу. Во первых я никогда не считал себя экспертом, а во вторых всегда озвучивал то о чем думал. Да и вроде не игнорил даже никого.
Тут каждый должен понимать кого слушать и к кому прислушиваться. Если 70% ветки это люди мантрящие на обвал только для того чтобы самим забетонироваться подешевле, то что вы от них хотите услышать? Как только приходит обвал - они думают что ловят Бога за бороду, и завтра ( через год/два/три) смогут купить в 2 раза больше.

70% це рили, мантращі на даражай
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:20

  flyman написав:70% це рили, мантращі на даражай

Написал Флай, планирующий +сколько? по своим деривативам.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:25

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.

Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН

мне не на ОКР(ынок)ЖН надо перебираться, а в собственную квартиру.
Я не просто так Прохожего спросил про кредит. Со своей колокольни я это вижу так:
50 куе*27,5=1 375 000 грн
оптимистичные 20 лет и 12% годовых
не аннуитет ( не обижайся, Фейслесс)
первая выплата 1375 000/20/12=5729 грн
проценты 1 375 000*12%/12= 13 750 грн
Итого за первый месяц= 19479 грн. Округлённо-20 000
За трешку плачу 10 000
Вопрос-.....?

Если снизить планку по кредиту до 25 куе, то месячная выплата -10 000 грн. Это равноценно аренде. Что такое 25 куе? Стоимость ремонта. Хочется надеяться, что хорошего, на площади 70-80 метров в совкошлаке.
Стоит брать на задворках Киева трёху за полтос, делать в ней ремонт и платить за него 20 лет, как за аренду?

Вже вам, навіть, банки ідуть на зустріч.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:35

  PS4 написав:[
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально

Теперь появился новый ахрененно густой район - жк заречный, чтоб попасть в него нужно нырнуть под мост если ехать из центра. И из за этого поворота стоит иногда две полосы. Короче, на пох становится добираться всё сложнее, скоро паромы будем запускать и форсировать днепр, но новые свечки расиут как грибы. Посмотрим чем закончится :mrgreen:

ПС
Опять же не могу понять ценообразование, довольно дорогая аренда, парков нет, выход к воде только у Ривер Стоуна, доехать - хер доедешь, но то такэ
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:51

  Прохожий написав:условный Я действую проще, видя возможность(недооцененный объект/старт продаж) условно делаю "ставки", например на 5ть объектов с прогнозом +20-35% годовых, даже если какая то ставка не сыграет Я не парюсь ибо остальные в сумме дадут прибыль, но во всяком случае так было)

условный серж-ИК нахомячивший 50ку мыслит иначе, считает что он исключение и ждет "ставку всей жизни" зажав катлету в потной рученке, но как правило пролетает ибо жизнь соткана из компромиссов а он этого не может понять...и так по кругу...

А что такое компромисс? Это когда Вас не устраивает решение и вашего оппонента? Так себе подход. Он ждёт ``ставку`` всей своей жизни т.к. не готов рисковать. Деньги зарабатывают принимая на себя риски. А он, вероятно работает и получает зарплату. Есть ведущие и есть ведомые. Они могут быть прекрасными исполнителями, но не готовы брать ответственность и уж тем более нести риски.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:07

Пожар на башнях Таряна
https://strana.ua/news/287565-v-odnoj-i ... tazhi.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:12

  Serg-ik написав:Пожар надо башнях Таряна
https://strana.ua/news/287565-v-odnoj-i ... tazhi.html

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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:21

  airmax78 написав:
  sequence написав:И снова прыголомшлыва информация от строительного подразделения Рехау - летние планы по Украине перевыполнены, но по миру на следующий 2021 год планируют минус 10% от 2019.

Да уж... удивительное рядом. Почему нам всего этого графики зрады не показывают - не понимаю.

нужного аерока екотерм плюс просто нет, заводы валят крупные заказы и говорят ждите..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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