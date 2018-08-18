Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27

Горит одна из башен ТТ.



Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.



Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?

Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:

1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).