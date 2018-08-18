RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 51695170517151725173>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Горит одна из башен ТТ.

Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.

Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 06.03.19
Подякував: 197 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:30

  investorkiev написав:Горит одна из башен ТТ.

Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.

Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?

очень интересно что же там загорелось...
Пожарный вертолёт точно есть. В чернобыле леса тушили
hume
 
Повідомлень: 6689
З нами з: 27.12.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:самому сохранять хладнокровие - ИМХО почти анриал. Почти, потому что видел, как у людей такое получалось. Но, правда, совсем в другом сегменте. В сегменте 3ха с ремонтом до 80куе - это, думаю, очень сложно будет сделать. Но на компромиссы Серж не готов.
P.S. При этом чувствуется, что ПЦ

в смысле не готов? не готов взять кредит 30 тыс или не будет такой цены? На левом берегу вроде мелькают приемлемые квартиры по 85000
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 10.06.11
Подякував: 194 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я то думал, с чего это меня сегодня у ТТ локтями затолкали. А это народ с попкорном заранее занимал лучшие смотровые площадки.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9818
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2644 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:36

  Serg-ik написав:Пожар на башнях Таряна
https://strana.ua/news/287565-v-odnoj-i ... tazhi.html

утром хватайте каклетку и бегом в ОП
а вдруг попрет??? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11726
З нами з: 05.06.13
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/RmtJVFbCbtM Гарно горить.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 591
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:39

  investorkiev написав:Горит одна из башен ТТ.

Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.

Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?

подскажите зачем вертолет, руферов снимать?
системы дымоудаления в МОПах и незадымляемые лестницы решают)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11726
З нами з: 05.06.13
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:42

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Пожар на башнях Таряна
https://strana.ua/news/287565-v-odnoj-i ... tazhi.html

утром хватайте каклетку и бегом в ОП
а вдруг попрет??? :mrgreen:

Вот завтра 100% дело выгорит.
hume
 
Повідомлень: 6689
З нами з: 27.12.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:43

  remark написав:https://youtu.be/RmtJVFbCbtM Гарно горить.

Внимательно всмотрелся и понял, что мне напоминают эти башни. Чисто параходные трубы.
Ба! Да это же не пожар, это "Титаник", и он таки набрав полные каюты инвесторов отплывает, активно искря трубой.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9818
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2644 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:46

antey1969
то ли новострои потонут, то ли горящие ценники на недвигу....
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 10.06.11
Подякував: 194 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 51695170517151725173>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1904, 1905, 1906
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19059 3155247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 20:47
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 203844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15519
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.