Горит одна из башен ТТ.
Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.
Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Горит одна из башен ТТ.
Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.
Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:30
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в смысле не готов? не готов взять кредит 30 тыс или не будет такой цены? На левом берегу вроде мелькают приемлемые квартиры по 85000
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я то думал, с чего это меня сегодня у ТТ локтями затолкали. А это народ с попкорном заранее занимал лучшие смотровые площадки.
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:36
утром хватайте каклетку и бегом в ОП
а вдруг попрет???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:39
подскажите зачем вертолет, руферов снимать?
системы дымоудаления в МОПах и незадымляемые лестницы решают)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:42
Вот завтра 100% дело выгорит.
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:43
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:46
antey1969
то ли новострои потонут, то ли горящие ценники на недвигу....
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