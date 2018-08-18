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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5170517151725173>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:50

  hume написав:
  PS4 написав:[
сняли они его на осокорках....не подумав. ведь все работают и учатся в центре.
Итого, пожили они месяц...уже 1-го сентября сказали что отказываются от аренды и будут съезжать. Т.к. стоять по 1.5 часа в пробке в одну только сторону - это не реально

Теперь появился новый ахрененно густой район - жк заречный, чтоб попасть в него нужно нырнуть под мост если ехать из центра. И из за этого поворота стоит иногда две полосы. Короче, на пох становится добираться всё сложнее, скоро паромы будем запускать и форсировать днепр, но новые свечки расиут как грибы. Посмотрим чем закончится :mrgreen:

ПС
Опять же не могу понять ценообразование, довольно дорогая аренда, парков нет, выход к воде только у Ривер Стоуна, доехать - хер доедешь, но то такэ

"Наши люди любят г.... "(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:53

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:самому сохранять хладнокровие - ИМХО почти анриал. Почти, потому что видел, как у людей такое получалось. Но, правда, совсем в другом сегменте. В сегменте 3ха с ремонтом до 80куе - это, думаю, очень сложно будет сделать. Но на компромиссы Серж не готов.
P.S. При этом чувствуется, что ПЦ

в смысле не готов? не готов взять кредит 30 тыс или не будет такой цены? На левом берегу вроде мелькают приемлемые квартиры по 85000

Іпотеку не дуть, якщо нема документів власності. От напр. в Немішаєво можна буде взяти, бо продають готове житло, а на дериватив на м2 кредиту не буде.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:55

  remark написав:https://youtu.be/RmtJVFbCbtM Гарно горить.

капець несучим конструкціям не верхніх поверхах.
навіть не знаю, як то воно здаватиметься, чи тре зносити верхні поверхи і робити заново, чи як.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:58

Похоже горящие распродажи закончились:
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foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:59

  investorkiev написав:Горит одна из башен ТТ.

Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.

Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?

Конечно есть, только он там не нужен.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:02

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Горит одна из башен ТТ.

Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.

Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?

Конечно есть, только он там не нужен.

Само потухло?
Востаннє редагувалось lensky в Сер 02 вер, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:02

  flyman написав:
  remark написав:https://youtu.be/RmtJVFbCbtM Гарно горить.

капець несучим конструкціям не верхніх поверхах.
навіть не знаю, як то воно здаватиметься, чи тре зносити верхні поверхи і робити заново, чи як.

ОМГ... пожар начался в 20:19 потушили в 20:56 Несущие конструкции даже нагреться не успели.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:07

  lensky написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Горит одна из башен ТТ.

Я же говорил что таким домам - не место в самой бедной стране Европы.

Интересно, в Киеве есть хоть один пожарный вертолет?

Конечно есть, только он там не нужен.

Само потухло?

Подняли на подъемнике пржарных с гидрантами и они все спокойно потушили. Вот вам и преимущества двора без машин.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:18

  airmax78 написав:Подняли на подъемнике пржарных с гидрантами и они все спокойно потушили. Вот вам и преимущества двора без машин.

В смысле строительном подьемнике?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:18

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  remark написав:https://youtu.be/RmtJVFbCbtM Гарно горить.

капець несучим конструкціям не верхніх поверхах.
навіть не знаю, як то воно здаватиметься, чи тре зносити верхні поверхи і робити заново, чи як.

ОМГ... пожар начался в 20:19 потушили в 20:56 Несущие конструкции даже нагреться не успели.

Теперь знамя ЖК Вонючка заслуженно переходит к армянским башням. :D
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