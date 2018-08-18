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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5170517151725173

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:26

  BIGor написав:Теперь знамя ЖК Вонючка заслуженно переходит к армянским башням. :D

ЖК Палёнка 2. Город мечты был 1
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 02 вер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Востаннє редагувалось hume в Сер 02 вер, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, премиальное качество за такие деньги
lensky
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:31

  lensky написав:
  airmax78 написав:Подняли на подъемнике пржарных с гидрантами и они все спокойно потушили. Вот вам и преимущества двора без машин.

В смысле строительном подьемнике?

Ну конечно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:43

  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))

мож дэрэвьяни рэйкы?
"всэ горыть"(с)Будивэльнык
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:52

Элитный пенопласт? )
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