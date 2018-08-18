ЖК Палёнка 2. Город мечты был 1
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Додано: Сер 02 вер, 2020 22:26
ЖК Палёнка 2. Город мечты был 1
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 02 вер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Востаннє редагувалось hume в Сер 02 вер, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да уж, премиальное качество за такие деньги
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:31
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:43
мож дэрэвьяни рэйкы?
"всэ горыть"(с)Будивэльнык
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