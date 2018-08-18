airmax78 написав:
ОМГ... пожар начался в 20:19 потушили в 20:56 Несущие конструкции даже нагреться не успели.
Теперь знамя ЖК Вонючка заслуженно переходит к армянским башням.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 22:18
Теперь знамя ЖК Вонючка заслуженно переходит к армянским башням.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:26
ЖК Палёнка 2. Город мечты был 1
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 02 вер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Востаннє редагувалось hume в Сер 02 вер, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да уж, премиальное качество за такие деньги
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:31
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:43
мож дэрэвьяни рэйкы?
"всэ горыть"(с)Будивэльнык
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:25
дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?
Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.
Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.
ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:42
Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:43
после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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