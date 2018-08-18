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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5171517251735174>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:18

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  remark написав:https://youtu.be/RmtJVFbCbtM Гарно горить.

капець несучим конструкціям не верхніх поверхах.
навіть не знаю, як то воно здаватиметься, чи тре зносити верхні поверхи і робити заново, чи як.

ОМГ... пожар начался в 20:19 потушили в 20:56 Несущие конструкции даже нагреться не успели.

Теперь знамя ЖК Вонючка заслуженно переходит к армянским башням. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:26

  BIGor написав:Теперь знамя ЖК Вонючка заслуженно переходит к армянским башням. :D

ЖК Палёнка 2. Город мечты был 1
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 02 вер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Востаннє редагувалось hume в Сер 02 вер, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, премиальное качество за такие деньги
lensky
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:31

  lensky написав:
  airmax78 написав:Подняли на подъемнике пржарных с гидрантами и они все спокойно потушили. Вот вам и преимущества двора без машин.

В смысле строительном подьемнике?

Ну конечно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:43

  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))

мож дэрэвьяни рэйкы?
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:52

Элитный пенопласт? )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:25

  intertv55555 написав:Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда? Год от года жить становится все менее и менее комфортно, изуродовали skyline, натыкали свечек - реально превратили в трущобы, загазованность жуткая, экология ухудшается, нашествие бомжей, город засран собачьим дерьмом с гельминтами, которое высыхает и с пылью разносится в легкие, подозреваю, что многие больны гельминтами, люди стали реально злыми, много депрессионных лиц. Лет за 7-10 реально стало хуже в разы. Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.


дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?

Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.

Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.

ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:42

  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))


Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:43

  drevlyanin написав:
  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))


Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.


после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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