RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5171517251735174

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:17

  investorkiev написав:дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?

Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.

Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.

ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?

Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.
airmax78
 
Повідомлень: 35963
З нами з: 25.10.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 4249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:27

  investorkiev написав:
  drevlyanin написав:
  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))


Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.


после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.

А если по горящей цене? Опять же, хорошо что это произошло до начала внутренних отделочных работ. Теперь меры пожарной безопасности на стройке и впоследствии в доме будут усилены.
airmax78
 
Повідомлень: 35963
З нами з: 25.10.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 4249 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5171517251735174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1904, 1905, 1906
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19059 3155282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 20:47
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 203844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15520
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.