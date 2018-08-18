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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 вер, 2020 00:17
investorkiev написав:
дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?
Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.
Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.
ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?
Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 00:27
investorkiev написав: drevlyanin написав: hume написав:
‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.
после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.
А если по горящей цене? Опять же, хорошо что это произошло до начала внутренних отделочных работ. Теперь меры пожарной безопасности на стройке и впоследствии в доме будут усилены.
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