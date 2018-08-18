|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:17
investorkiev написав:
дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?
Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.
Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.
ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?
Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35963
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 4249 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:27
investorkiev написав: drevlyanin написав: hume написав:
‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.
после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.
А если по горящей цене? Опять же, хорошо что это произошло до начала внутренних отделочных работ. Теперь меры пожарной безопасности на стройке и впоследствии в доме будут усилены.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35963
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 4249 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:42
airmax78 написав:
Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.
Кстати, стадион Старт не видел кап. ремонта с развала совка.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3852
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 01:28
Тем временем как Вы "застряли". Я уже хозяин системы.
я второй раз не продал:
Большую часть евро не продал по 32.7..32.8, которые, купил по 32.3
например,
15000*32.75-15000*32.33 = 6300грн
Реально 2 раза можно было бы сделать в 6300+6300=12600!
12600грн от 500к грн будет = 2.5%
2.5%* 12 = 30% годовых за ~25 дней.
Нет, не слышали.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3429
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 вер, 2020 01:46
investorkiev написав: drevlyanin написав: hume написав:
‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.
после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.
Ну вторая очередь Миста Квитив тоже горела. Причем долго. Не фасад. Но небо днем было так затянуто дымом что день казался ночью. Даже веник был в этом дыму.
И это никак не повлияло на то, что эту очередь размели.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11211
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5119 раз.
- Подякували: 2655 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19059
|3155325
|
|
|471
|203845
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15521
|
|