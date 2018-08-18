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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5171517251735174

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:17

  investorkiev написав:дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?

Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.

Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.

ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?

Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:27

  investorkiev написав:
  drevlyanin написав:
  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))


Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.


после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.

А если по горящей цене? Опять же, хорошо что это произошло до начала внутренних отделочных работ. Теперь меры пожарной безопасности на стройке и впоследствии в доме будут усилены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:42

  airmax78 написав:Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.

Кстати, стадион Старт не видел кап. ремонта с развала совка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 01:28

Del
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 вер, 2020 02:55, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 01:46

  investorkiev написав:
  drevlyanin написав:
  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))


Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.


после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.


Ну вторая очередь Миста Квитив тоже горела. Причем долго. Не фасад. Но небо днем было так затянуто дымом что день казался ночью. Даже веник был в этом дыму.
И это никак не повлияло на то, что эту очередь размели.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 02:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... proishodit

не весело
rjkz
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  #<1 ... 5171517251735174
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