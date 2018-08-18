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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:42
airmax78 написав:
Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.
Кстати, стадион Старт не видел кап. ремонта с развала совка.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 01:46
investorkiev написав: drevlyanin написав: hume написав:
‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.
после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.
Ну вторая очередь Миста Квитив тоже горела. Причем долго. Не фасад. Но небо днем было так затянуто дымом что день казался ночью. Даже веник был в этом дыму.
И это никак не повлияло на то, что эту очередь размели.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 02:21
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Додано: Чет 03 вер, 2020 08:08
investorkiev написав:
Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.
Согласен. Нужно диверсифицировать риски.
Часть активов еще стоит держать в колбасе за 500 грн/кг, на случай голода.
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