Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))
Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.
после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.
Ну вторая очередь Миста Квитив тоже горела. Причем долго. Не фасад. Но небо днем было так затянуто дымом что день казался ночью. Даже веник был в этом дыму. И это никак не повлияло на то, что эту очередь размели.
Несмотря на это, цены на первичном рынке падать не будут. И даже немного вырастут из-за подорожания себестоимости строительства, уверен LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. По его словам, в столице традиционно наблюдается ежегодный рост цен на 10-15%. Нынешний год не будет исключением.
Долароматрасники могут собирать вещи, и ехать в Польшу.
Несмотря на это, цены на первичном рынке падать не будут. И даже немного вырастут из-за подорожания себестоимости строительства, уверен LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. По его словам, в столице традиционно наблюдается ежегодный рост цен на 10-15%. Нынешний год не будет исключением.
Долароматрасники могут собирать вещи, и ехать в Польшу.
С таким разгоном цен и Польша не поможет, не успеешь заработать, как цены отрастут(
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.