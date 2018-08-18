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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5171517251735174

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:42

  airmax78 написав:Так,Трибека, не надо нагнетать. Стадион "Старт" живее всех живых. Дети продолжают играть на нем в футбол.

Кстати, стадион Старт не видел кап. ремонта с развала совка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 01:46

  investorkiev написав:
  drevlyanin написав:
  hume написав:‐-------как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.‐---‐ 
Однако, армянский утеплитель горит. Хз чем они там утепляют))


Ну пенопласт вряд ли сунут под вентфасад (хотя хрен его знает, что у Мхитаряна младшего в голове), а вата никакая не горит. Разве что загорелась ветрозащитная мембрана или какие то декоративные элементы из пластика.


после сегодняшнего инцидента я лично для себя ТТ вычеркиваю.


Ну вторая очередь Миста Квитив тоже горела. Причем долго. Не фасад. Но небо днем было так затянуто дымом что день казался ночью. Даже веник был в этом дыму.
И это никак не повлияло на то, что эту очередь размели.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 02:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... proishodit

не весело
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:08

  investorkiev написав:Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.

Согласен. Нужно диверсифицировать риски.

Часть активов еще стоит держать в колбасе за 500 грн/кг, на случай голода.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Суд Полтавы запретил строительство жилых комплексов Ваврыша в Киеве. Детали

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... eve-detali

Уже меньше миллиарда в месяц. Переводы заробитчан сокращаются


https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... na-135-nbu
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:56

  Мизантрóп написав:
  BIGor написав:Теперь знамя ЖК Вонючка заслуженно переходит к армянским башням. :D

ЖК Палёнка 2. Город мечты был 1

Новопечерские липки горели 2 раза.
Всё плохое быстро забывается)))
https://news.liga.net/kiev/video/v-kiev ... rske-video

https://www.youtube.com/watch?v=kiFfqzsncoY
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:03

  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/bankrotstvo-arkady-i-effekt-domino-rynok-novostroek-teryaet-pokupateley-chto-proishodit

не весело


Несмотря на это, цены на первичном рынке падать не будут. И даже немного вырастут из-за подорожания себестоимости строительства, уверен LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. По его словам, в столице традиционно наблюдается ежегодный рост цен на 10-15%. Нынешний год не будет исключением.

Долароматрасники могут собирать вещи, и ехать в Польшу. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:01

  BIGor написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/bankrotstvo-arkady-i-effekt-domino-rynok-novostroek-teryaet-pokupateley-chto-proishodit

не весело


Несмотря на это, цены на первичном рынке падать не будут. И даже немного вырастут из-за подорожания себестоимости строительства, уверен LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. По его словам, в столице традиционно наблюдается ежегодный рост цен на 10-15%. Нынешний год не будет исключением.

Долароматрасники могут собирать вещи, и ехать в Польшу. :mrgreen:


С таким разгоном цен и Польша не поможет, не успеешь заработать, как цены отрастут(
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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