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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5172517351745175

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:39

  Santehnik написав:Как ни крути, но столица самой перспективной страны ЕС поинтереснее будет.

-Простите, это вы сейчас о Берлине чтоли?
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:56

  antey1969 написав:Я то думал, с чего это меня сегодня у ТТ локтями затолкали. А это народ с попкорном заранее занимал лучшие смотровые площадки.

Это тестовый пожар: чтобы проверить "в боевых условиях" высотное пожаротушение и т.п.
Всё должно быть перестраховано/перепроверено - всё-таки элитка!
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:05

  remark написав:
  Santehnik написав:Не, тут скорее речь о том что в захолустьях Польши будет дешевле чем в Киеве. А там гляди и Варшаву догоним и тогда будет большой вопрос где лучше бетонироваться)


Какие вообще цены сейчас в Польше?

однушка от 70 000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:06

  Унуноктий написав:
  remark написав:
  Santehnik написав:Не, тут скорее речь о том что в захолустьях Польши будет дешевле чем в Киеве. А там гляди и Варшаву догоним и тогда будет большой вопрос где лучше бетонироваться)


Какие вообще цены сейчас в Польше?

однушка от 70 000

в какой валюте: злотый, доллар, евро?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Какие вообще цены сейчас в Польше?

Под Варшавой - 1500$ - 2500$ за метр в местных Ирпенях и Броварах.
В самом городе 2000$-4000$ за метр.
В "щуцинских ипенях" (С) можно и за 1100$ найти, но то реально чигиря будут.

  di2gard написав:-Простите, это вы сейчас о Берлине чтоли?

Та какие у Берлина перспективы?
Они на моменте самая развитая страна ЕС и по сути они на вершине и им уже некуда развиваться. Бюрократия, консерватизм и высокий уровень жизни страны потянет их вниз.
Поляки же молоды и полны энергии, плюс там есть элементы украинской анархии которые еще больше двигают страну вперед.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:28

  Santehnik написав:.. Бюрократия, консерватизм и высокий уровень жизни страны потянет их вниз...

или удержит на вершине, пока остальные будут строить небоскребы в песках
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:10

теперь я понимаю почему башни Таряна такие дорогие. Там ювелирная кладка из элитного кирпича
https://strana.ua/news/287677-pozhar-v- ... nosti.html
Serg-ik
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