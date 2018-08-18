Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Под Варшавой - 1500$ - 2500$ за метр в местных Ирпенях и Броварах. В самом городе 2000$-4000$ за метр. В "щуцинских ипенях" (С) можно и за 1100$ найти, но то реально чигиря будут.
di2gard написав:-Простите, это вы сейчас о Берлине чтоли?
Та какие у Берлина перспективы? Они на моменте самая развитая страна ЕС и по сути они на вершине и им уже некуда развиваться. Бюрократия, консерватизм и высокий уровень жизни страны потянет их вниз. Поляки же молоды и полны энергии, плюс там есть элементы украинской анархии которые еще больше двигают страну вперед.