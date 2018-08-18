Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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DmitryK написав:что у людей в голове...революции в штатах уже виднеются в угаре боярышника под кисель тв... пройдут выборы, никто и не заметит.
Трампа сложно не заметить. Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй. Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис. Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном
Santehnik написав:Не, тут скорее речь о том что в захолустьях Польши будет дешевле чем в Киеве. А там гляди и Варшаву догоним и тогда будет большой вопрос где лучше бетонироваться) Как ни крути, но столица самой перспективной страны ЕС поинтереснее будет.
в Чехии есть много мелких городков где недвижимость в разы дешевле киевской. Только там депрессия, все мужики на заработках одни мамочки и детки гуляют по улицам. В цене недвижимости сидит наценка за то какие возможности даёт тебе ДАННАЯ местность а не страна в целом или политический союз.
румыния, в 5ти этажках топят дровами
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 вер, 2020 15:11, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat