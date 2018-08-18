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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5173517451755176

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:25

  DmitryK написав:что у людей в голове...революции в штатах уже виднеются в угаре боярышника под кисель тв...
пройдут выборы, никто и не заметит.

Трампа сложно не заметить.
Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй.
Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис.
Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:25

Gps отключат и прощай склад
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:37

  trololo написав:Gps отключат и прощай склад

По глонассу найдём за процент
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:43

За процент могу быть хранителем координат.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:53

  Santehnik написав:Не, тут скорее речь о том что в захолустьях Польши будет дешевле чем в Киеве. А там гляди и Варшаву догоним и тогда будет большой вопрос где лучше бетонироваться)
Как ни крути, но столица самой перспективной страны ЕС поинтереснее будет.
в Чехии есть много мелких городков где недвижимость в разы дешевле киевской. Только там депрессия, все мужики на заработках одни мамочки и детки гуляют по улицам. В цене недвижимости сидит наценка за то какие возможности даёт тебе ДАННАЯ местность а не страна в целом или политический союз.

румыния, в 5ти этажках топят дровами
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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 вер, 2020 15:11, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:54

  Natt написав:За процент могу быть хранителем координат.

Земная ось и полюса смещаются, старые координаты скоро станут бесполезными.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:56

  airmax78 написав:
  Natt написав:За процент могу быть хранителем координат.

Земная ось и полюса смещаются, старые координаты скоро станут бесполезными.


За процент могу быть хранителем склада :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Идея кстати не моя, но заслуживает лучшей проработки:

https://germania.one/v-bavarii-nashelsj ... -e250-000/
intertv55555
 
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  #<1 ... 5173517451755176
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