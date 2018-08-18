Трампа сложно не заметить.
Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй.
Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис.
Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:25
Трампа сложно не заметить.
Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй.
Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис.
Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:37
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:53
в Чехии есть много мелких городков где недвижимость в разы дешевле киевской. Только там депрессия, все мужики на заработках одни мамочки и детки гуляют по улицам. В цене недвижимости сидит наценка за то какие возможности даёт тебе ДАННАЯ местность а не страна в целом или политический союз.
румыния, в 5ти этажках топят дровами
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 вер, 2020 15:11, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:54
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:56
За процент могу быть хранителем склада
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Идея кстати не моя, но заслуживает лучшей проработки:
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:15
Могу еще быть хранительницей очага. Желательно, чтобы очаг располагался не в подземелье и не в кавалирке папы Карло - боюсь темноты и замкнутых пространств...
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:44
У Натт есть выход на владельца подземного бункера за три котлеты и кастрюлю борща в сутки. Там все стабильно, как в швейцарском банке - любые оси и полюса приобретают состояние покоя вне зависимости от направленности сил, что на них влияют. Вечная ценность, ёпт - она непокобелима!
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