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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5174517551765177

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:55

  antey1969 написав:
  DmitryK написав:что у людей в голове...революции в штатах уже виднеются в угаре боярышника под кисель тв...
пройдут выборы, никто и не заметит.

Трампа сложно не заметить.
Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй.
Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис.
Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном

Попкорн это евро или гривня?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:59

remark
Попкорн - это попкорн :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03

  antey1969 написав:remark
Попкорн - это попкорн :D

А съедите ли столько)?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:23

  remark написав:
  antey1969 написав:remark
Попкорн - это попкорн :D

А съедите ли столько)?

..а шо не з'їсть то понадкусує :mrgreen:
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