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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:55
antey1969 написав: DmitryK написав:
что у людей в голове...революции в штатах уже виднеются в угаре боярышника под кисель тв...
пройдут выборы, никто и не заметит.
Трампа сложно не заметить.
Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй.
Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис.
Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном
Попкорн это евро или гривня?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 15:59
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Попкорн - это попкорн
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03
antey1969 написав:remark
Попкорн - это попкорн
А съедите ли столько)?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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