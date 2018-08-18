Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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DmitryK написав:что у людей в голове...революции в штатах уже виднеются в угаре боярышника под кисель тв... пройдут выборы, никто и не заметит.
Трампа сложно не заметить. Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй. Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис. Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном
Попкорн это евро или гривня?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Cкажу свое мнение. Современные высотки при мало-мальском соблюдении ДБН достаточно пожаробезопасны. Но в них заходят жильцы и делают с ремонтами черт знает что. Я входил в комиссию "Міста квітів", когда у нас были проблемы и ходил по квартирам первой очереди во время массовых ремонтов. Насмотрелся таких финтов с проводкой, о которых бы не догадался. Некоторые инвесторы пробивали пожарные, вентиляционные каналы и прокладывали силовой провод сквозь них, чтобы не штрабить вокруг. И так далее. Время заселения для любого нового жилого дома-время повышенной опасности. Вот и горят, как свечки.
intertv55555 написав:Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда? Год от года жить становится все менее и менее комфортно, изуродовали skyline, натыкали свечек - реально превратили в трущобы, загазованность жуткая, экология ухудшается, нашествие бомжей, город засран собачьим дерьмом с гельминтами, которое высыхает и с пылью разносится в легкие, подозреваю, что многие больны гельминтами, люди стали реально злыми, много депрессионных лиц. Лет за 7-10 реально стало хуже в разы. Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.
дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?
Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.
Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.
ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?
Я купую. +1 кавалірка, по ціні +10% до минулорічної, в той час як депо дало за 10 міс. не менше як +12% І ще + комірка на поверсі 2.8м2. Сьогодні підписав договори і перерахував кошти.
Santehnik написав:Не, тут скорее речь о том что в захолустьях Польши будет дешевле чем в Киеве. А там гляди и Варшаву догоним и тогда будет большой вопрос где лучше бетонироваться) Как ни крути, но столица самой перспективной страны ЕС поинтереснее будет.