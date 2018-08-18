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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5174517551765177

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:55

  antey1969 написав:
  DmitryK написав:что у людей в голове...революции в штатах уже виднеются в угаре боярышника под кисель тв...
пройдут выборы, никто и не заметит.

Трампа сложно не заметить.
Там на выборах он будет такие кони отмачивать, держась за кресло, что мама не горюй.
Да и демократы в обнимку с неграми еще не раз спляшут на бис.
Слил на всякий случай бакс и запасся попкорном

Попкорн это евро или гривня?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:59

remark
Попкорн - это попкорн :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03

  antey1969 написав:remark
Попкорн - это попкорн :D

А съедите ли столько)?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:23

  remark написав:
  antey1969 написав:remark
Попкорн - это попкорн :D

А съедите ли столько)?

..а шо не з'їсть то понадкусує :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зачастили пожары в Киеве, сейчас горит Зеленый остров-2 23-й этаж, тушат час, льют воду с 24-го этажа, вот только сейчас едет Bronto 90м наверное единственная в Киеве.
https://www.unian.ua/incidents/pozhezha ... 34625.html
https://youtu.be/56HZONRFVaI
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:03

  remark написав:Зачастили пожары в Киеве, сейчас горит Зеленый остров-2 23-й этаж, тушат час, льют воду с 24-го этажа, вот только сейчас едет Bronto 90м наверное единственная в Киеве.
https://www.unian.ua/incidents/pozhezha ... 34625.html
https://youtu.be/56HZONRFVaI

Cкажу свое мнение. Современные высотки при мало-мальском соблюдении ДБН достаточно пожаробезопасны. Но в них заходят жильцы и делают с ремонтами черт знает что. Я входил в комиссию "Міста квітів", когда у нас были проблемы и ходил по квартирам первой очереди во время массовых ремонтов. Насмотрелся таких финтов с проводкой, о которых бы не догадался. Некоторые инвесторы пробивали пожарные, вентиляционные каналы и прокладывали силовой провод сквозь них, чтобы не штрабить вокруг. И так далее. Время заселения для любого нового жилого дома-время повышенной опасности. Вот и горят, как свечки.
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:05

  investorkiev написав:
  intertv55555 написав:Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда? Год от года жить становится все менее и менее комфортно, изуродовали skyline, натыкали свечек - реально превратили в трущобы, загазованность жуткая, экология ухудшается, нашествие бомжей, город засран собачьим дерьмом с гельминтами, которое высыхает и с пылью разносится в легкие, подозреваю, что многие больны гельминтами, люди стали реально злыми, много депрессионных лиц. Лет за 7-10 реально стало хуже в разы. Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.


дело не только в Киеве как таковом. Дело в ситуации по стране вцелом. Был стадион, где теперь детям играть в футбол? В холле ЖК СТАРТ?

Есть аналитики, которые усматривают повышающуюся вероятность большой войны. Советуют внимательно следить за ситуацией в Беларусии и делать правильные выводы. Дальше продолжать не буду - это уже будет оффтоп.

Я бы сказал так: в КРЖН сегодня разумно держать не более 50% от активов.

ЗЫ кстати, сейчас вообще кто-то из форумчан что-то покупает? Давно не было слышно вестей с полей. Или последняя по времени покупка - это приобретение ПРЭЛЭСТИ нашим Аирмаксом накануне пипца? Или вложения в ДБК4?

Я купую.
+1 кавалірка, по ціні +10% до минулорічної, в той час як депо дало за 10 міс. не менше як +12%
І ще + комірка на поверсі 2.8м2.
Сьогодні підписав договори і перерахував кошти.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:10

  Santehnik написав:Не, тут скорее речь о том что в захолустьях Польши будет дешевле чем в Киеве. А там гляди и Варшаву догоним и тогда будет большой вопрос где лучше бетонироваться)
Как ни крути, но столица самой перспективной страны ЕС поинтереснее будет.

Польща, сама перспективна, ти правий.
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flyman
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