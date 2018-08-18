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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:36
на фр сша сегодня праздник
бумаги сыпятся...только успевай подбирать
наблюдаем дальше)
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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PS4
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:38
PS4 написав:
на фр сша сегодня праздник
бумаги сыпятся...только успевай подбирать
наблюдаем дальше)
продавати...підбирати рано...
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change_pm
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:41
flyman написав:
[Я купую.
+1 кавалірка, по ціні +10% до минулорічної
, в той час як депо дало за 10 міс. не менше як +12%І ще + комірка на поверсі 2.8м2.
Сьогодні підписав договори і перерахував кошти
.
Сцуко............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ти хоч попереджай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
зі. А я ще вагався шортити Зум і Теслу чи ні, а ти би сказав зранку, я б не вагався!
зі. Через айрмакс78 посипалась Україна, через тебе амерофонда!!!!!!!!!!!
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change_pm
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:43
change_pm написав: PS4 написав:
на фр сша сегодня праздник
бумаги сыпятся...только успевай подбирать
наблюдаем дальше)
продавати...підбирати рано...
та да, это всего лишь легкая коррекция
я ж говорюю...наблюдаем дальше
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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PS4
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:45
intertv55555 написав:
Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.
В прошлом году (до карантина) ехал я с Ровно до Хмельницкого через Кременец и попутным сёлам, сёла пустые, какие-то мужики алкаши у магазинов не более того. Народ уже давно валит кто хочет и может...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:17
change_pm написав: flyman написав:Я купую.
Сцуко............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
зі. Через айрмакс78 посипалась Україна, через тебе амерофонда!!!!!!!!!!!
мимо кассы.
флай не знает этих сентенций.
прапорщик отметился, аккурат в обед.
тут есть еще один большой специалист, но он сегодня что-то про акции не говорил.
а прапор - тот да, как в воду смотрел.
Libo написав:
Важно знать.
Долларов хватит всем.«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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