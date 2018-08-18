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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5175517651775178

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на фр сша сегодня праздник
бумаги сыпятся...только успевай подбирать
наблюдаем дальше)
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:38

  PS4 написав:на фр сша сегодня праздник
бумаги сыпятся...только успевай подбирать
наблюдаем дальше)

продавати...підбирати рано...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:41

  flyman написав:[
Я купую.
+1 кавалірка, по ціні +10% до минулорічної, в той час як депо дало за 10 міс. не менше як +12%
І ще + комірка на поверсі 2.8м2.
Сьогодні підписав договори і перерахував кошти.

Сцуко............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ти хоч попереджай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

зі. А я ще вагався шортити Зум і Теслу чи ні, а ти би сказав зранку, я б не вагався!

зі. Через айрмакс78 посипалась Україна, через тебе амерофонда!!!!!!!!!!! :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:43

  change_pm написав:
  PS4 написав:на фр сша сегодня праздник
бумаги сыпятся...только успевай подбирать
наблюдаем дальше)

продавати...підбирати рано...

та да, это всего лишь легкая коррекция
я ж говорюю...наблюдаем дальше
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  intertv55555 написав:Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.
В прошлом году (до карантина) ехал я с Ровно до Хмельницкого через Кременец и попутным сёлам, сёла пустые, какие-то мужики алкаши у магазинов не более того. Народ уже давно валит кто хочет и может...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:17

  change_pm написав:
  flyman написав:Я купую.

Сцуко............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

зі. Через айрмакс78 посипалась Україна, через тебе амерофонда!!!!!!!!!!! :lol:

мимо кассы.
флай не знает этих сентенций.
прапорщик отметился, аккурат в обед.
тут есть еще один большой специалист, но он сегодня что-то про акции не говорил.
а прапор - тот да, как в воду смотрел.

  Libo написав:Важно знать. :!:
Долларов хватит всем.

«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 5175517651775178
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