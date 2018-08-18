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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Атас
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:09
когда с максимкой про ремонты трёшь, тож не забывай на кидстафф заглядывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:27
юрочка, меееедленнно шевеля губами...читай название ветки...
иль кепка жмет на моск?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:29
Ребята, не видите главного.
Видите падение, но упускаете взлёт.
А движуха присутствует всегда. А главное кроется в том, что даже сегодня мой скромный фонд +30% по сравнению с докризисным уровнем.
- Ну в чем тут дело? - спросит меня непроницательный читатель.
А я ведь говорил вам много раз в чем.
Рудники. Медь. Золото. Серебро.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:30
ты в названии что-то про ремонты читал?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:34
Подозреваю, что валят они немало и в Киев, помогая превращать его из моего любимого города в нечто иное. Поэтому рассматриваю переезд в пригород, но не больше.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:35
юрочка, ТВОИ болванки договоров по аренде коммнедвиги уже никого не интересуют это понятно)
так что то можешь сказать по ТЕМЕ ВЕТКИ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:40
какая нах. руда?
ты на валютке пост про акции запостил? запостил.
а все упоминания о портфелях и росте - это как максимкина квартира, которой никто не видел.
на словах есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А разве обвалы на КРЖН не были обусловлены глобальными кризисами 2000 и 2008-09 годов? Вижу прямую связь с фондовым рынков США и ценами на квартиры в Киеве.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:40
ЗЫ
Прошу учесть, что сегодняшнее падение фондового рынка (каких-то вшивых 2,5%) происходит с вершин своего исторического пика. Прошу учесть, что вершины исторического пика фондовый рынок достиг в разгар чумы и беспрецедентного падения экономики. Прошу также учесть, что в разгар чумы американская недвижимость выросла на 20-30%.
Брамбори в рядку, вшехно е в порядку. (с)
Футбол включайте, а не срите тут свои глупости.
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