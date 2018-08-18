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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5177517851795180>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Атас
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:09

  Прохожий написав:какая тема ветки, девочки-флудерастки???
даю вам направление --->>> на овуляшки или кидстафф, реально заипали...

когда с максимкой про ремонты трёшь, тож не забывай на кидстафф заглядывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:27

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:какая тема ветки, девочки-флудерастки???
даю вам направление --->>> на овуляшки или кидстафф, реально заипали...

когда с максимкой про ремонты трёшь, тож не забывай на кидстафф заглядывать.

юрочка, меееедленнно шевеля губами...читай название ветки...
иль кепка жмет на моск? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:29

  change_pm написав:
  Yuri_T написав:мимо кассы.
флай не знает этих сентенций.
прапорщик отметился, аккурат в обед.
тут есть еще один большой специалист, но он сегодня что-то про акции не говорил.
а прапор - тот да, как в воду смотрел.

  Libo написав:Важно знать. :!:
Долларов хватит всем.

«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».

Там же смайлік є :lol:

Взагалі з Libo зачьотно вийшло ))))


Ребята, не видите главного. :wink:
Видите падение, но упускаете взлёт.
А движуха присутствует всегда. А главное кроется в том, что даже сегодня мой скромный фонд +30% по сравнению с докризисным уровнем.
- Ну в чем тут дело? - спросит меня непроницательный читатель.
А я ведь говорил вам много раз в чем.
Рудники. Медь. Золото. Серебро. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:30

  Прохожий написав:юрочка, меееедленнно шевеля губами...читай название ветки...
иль кепка жмет на моск? :shock:

ты в названии что-то про ремонты читал?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:34

  vitaliian написав:
  intertv55555 написав:Если дальше так пойдет, то Киев за следующие 7 лет ждет беда. Есть мысли, но тут вопрос не только направления, но и времени, ибо когда народ прохавает и ломанется, то уже будет поздно.
В прошлом году (до карантина) ехал я с Ровно до Хмельницкого через Кременец и попутным сёлам, сёла пустые, какие-то мужики алкаши у магазинов не более того. Народ уже давно валит кто хочет и может...


Подозреваю, что валят они немало и в Киев, помогая превращать его из моего любимого города в нечто иное. Поэтому рассматриваю переезд в пригород, но не больше.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:35

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:юрочка, меееедленнно шевеля губами...читай название ветки...
иль кепка жмет на моск? :shock:

ты в названии что-то про ремонты читал?

юрочка, ТВОИ болванки договоров по аренде коммнедвиги уже никого не интересуют это понятно)
так что то можешь сказать по ТЕМЕ ВЕТКИ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:40

  Libo написав:Рудники. Медь. Золото. Серебро. :lol:

какая нах. руда?
ты на валютке пост про акции запостил? запостил.
а все упоминания о портфелях и росте - это как максимкина квартира, которой никто не видел.
на словах есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А разве обвалы на КРЖН не были обусловлены глобальными кризисами 2000 и 2008-09 годов? Вижу прямую связь с фондовым рынков США и ценами на квартиры в Киеве.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:40

ЗЫ
Прошу учесть, что сегодняшнее падение фондового рынка (каких-то вшивых 2,5%) происходит с вершин своего исторического пика. Прошу учесть, что вершины исторического пика фондовый рынок достиг в разгар чумы и беспрецедентного падения экономики. Прошу также учесть, что в разгар чумы американская недвижимость выросла на 20-30%.
Брамбори в рядку, вшехно е в порядку. (с)
Футбол включайте, а не срите тут свои глупости.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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