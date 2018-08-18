Додано: Чет 03 вер, 2020 21:50

Мизантрóп написав: Атас Атас

Скоро америкосы кинутся из стремительно нищающей звезднополосатой по всему миру.Не зря вчера ТТ семафорил, а сегодня с Зеленого Острова маякнули, дров не жалея.Тихая гавань зовет к себе блудных сынов со стремительно тонущей и булькающей пузырями американщины.Макс знал, Флай тоже держал нос по ветру. Да через месяц-два в Киев съедется четверть Техаса и пол-Флориды скупать квадратные метры, те кто победнее(менее 200 тыс куе в чемоданах привезли) будут осваивать Бучи, Ирпени и затроещинское направление.Рыбальский немедленно переименуют в Нью-Манхеттен, а трейдеры с него будут гонять в Парус на работу в нью-йо... гм, то есть в Нью-Печерскую Фондовую Биржу.Голодающие инженеры Боинга займут самые продуваемые сквозняками места за кульманами Антонова(ну не думаете же вы, что ради пришлых там кто-то компьютеры установит).Маск, радуясь редкой удаче, выкупит на корню Южмаш, а на остаток запыхтит Тесла-Заз. На базе отечественной Таврии выйдет сразу пять линеек украинского электромобилестроения, причем все в бизнес-классе - то есть, водителю на поворотах не нужно будет притормаживать ногами через вентиляционное отверстие между дверью и коробкой передач.Хуже всего будет американским фермерам, они со своими ДжонДирами у нас на селе никому не нужны. Наш суровый народ привык картоху лопатами выковыривать, а полив на полях уже лет тридцать, как считается извращением.Но Киев хорошо проживет и без красношеих, уже с осени цены КРЖН полетят ракетой вверх. Запомните этот твит, господа!