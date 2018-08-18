не мудрено, что простые прорабы, типа тебя, ничем, кроме ремонтов и нае..лова заказчика, не интересуются))
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Додано: Чет 03 вер, 2020 21:42
не мудрено, что простые прорабы, типа тебя, ничем, кроме ремонтов и нае..лова заказчика, не интересуются))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:44
Модерация присутствует на форуме???
это ветка про ФР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:46
Модерация присутствует на форуме????
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:48
юрочка, у тебя пмс?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:49
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:50
Скоро америкосы кинутся из стремительно нищающей звезднополосатой по всему миру.
Не зря вчера ТТ семафорил, а сегодня с Зеленого Острова маякнули, дров не жалея.
Тихая гавань зовет к себе блудных сынов со стремительно тонущей и булькающей пузырями американщины.
Макс знал, Флай тоже держал нос по ветру. Да через месяц-два в Киев съедется четверть Техаса и пол-Флориды скупать квадратные метры, те кто победнее(менее 200 тыс куе в чемоданах привезли) будут осваивать Бучи, Ирпени и затроещинское направление.
Рыбальский немедленно переименуют в Нью-Манхеттен, а трейдеры с него будут гонять в Парус на работу в нью-йо... гм, то есть в Нью-Печерскую Фондовую Биржу.
Голодающие инженеры Боинга займут самые продуваемые сквозняками места за кульманами Антонова(ну не думаете же вы, что ради пришлых там кто-то компьютеры установит).
Маск, радуясь редкой удаче, выкупит на корню Южмаш, а на остаток запыхтит Тесла-Заз. На базе отечественной Таврии выйдет сразу пять линеек украинского электромобилестроения, причем все в бизнес-классе - то есть, водителю на поворотах не нужно будет притормаживать ногами через вентиляционное отверстие между дверью и коробкой передач.
Хуже всего будет американским фермерам, они со своими ДжонДирами у нас на селе никому не нужны. Наш суровый народ привык картоху лопатами выковыривать, а полив на полях уже лет тридцать, как считается извращением.
Но Киев хорошо проживет и без красношеих, уже с осени цены КРЖН полетят ракетой вверх. Запомните этот твит, господа!
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:51
"Ласточку" припарковать
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:59
Не нравится мне это падение, уже почти -4% S&P кстати. Ой не нравится. VIX ведет себя очень нехорошо. Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу... так что жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз - как минимум идем к 3091 на S&P, дальше посмотрим.
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:08
фонда тутай
Чуваки, фонда тутай viewtopic.php?f=77&t=231822&p=5050244#p5050244
перенісіть свої пости.
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:11
Н-Видиа почти минус десять %% за сегодня. Даже крипта посыпалась.
Алярм! Алярм! Все из бетона в кэш!
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