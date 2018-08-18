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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5177517851795180

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:42

  Прохожий написав:юрочка, ТВОИ болванки договоров по аренде коммнедвиги уже никого не интересуют это понятно)

не мудрено, что простые прорабы, типа тебя, ничем, кроме ремонтов и нае..лова заказчика, не интересуются))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:44

Модерация присутствует на форуме???

  Libo написав:ЗЫ
Прошу учесть, что сегодняшнее падение фондового рынка (каких-то вшивых 2,5%) происходит с вершин своего исторического пика. Прошу учесть, что вершины исторического пика фондовый рынок достиг в разгар чумы и беспрецедентного падения экономики. Прошу также учесть, что в разгар чумы американская недвижимость выросла на 20-30%.
Брамбори в рядку, вшехно е в порядку. (с)
Футбол включайте, а не срите тут свои глупости.
:lol: :lol: :lol:

это ветка про ФР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:46

Модерация присутствует на форуме????

  Прохожий написав:услуги прораба в 30% от сметы поместились?)

это ветка про ремонты и прорабов?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:48

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:юрочка, ТВОИ болванки договоров по аренде коммнедвиги уже никого не интересуют это понятно)

не мудрено, что простые прорабы, типа тебя, ничем, кроме ремонтов и нае..лова заказчика, не интересуются))

юрочка, у тебя пмс? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:49

  Прохожий написав:юрочка, у тебя пмс? :mrgreen:

детка, что-то по теме ветки можешь сказать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:50

  Мизантрóп написав:Атас

Скоро америкосы кинутся из стремительно нищающей звезднополосатой по всему миру.
Не зря вчера ТТ семафорил, а сегодня с Зеленого Острова маякнули, дров не жалея.
Тихая гавань зовет к себе блудных сынов со стремительно тонущей и булькающей пузырями американщины.
Макс знал, Флай тоже держал нос по ветру. Да через месяц-два в Киев съедется четверть Техаса и пол-Флориды скупать квадратные метры, те кто победнее(менее 200 тыс куе в чемоданах привезли) будут осваивать Бучи, Ирпени и затроещинское направление.
Рыбальский немедленно переименуют в Нью-Манхеттен, а трейдеры с него будут гонять в Парус на работу в нью-йо... гм, то есть в Нью-Печерскую Фондовую Биржу.
Голодающие инженеры Боинга займут самые продуваемые сквозняками места за кульманами Антонова(ну не думаете же вы, что ради пришлых там кто-то компьютеры установит).
Маск, радуясь редкой удаче, выкупит на корню Южмаш, а на остаток запыхтит Тесла-Заз. На базе отечественной Таврии выйдет сразу пять линеек украинского электромобилестроения, причем все в бизнес-классе - то есть, водителю на поворотах не нужно будет притормаживать ногами через вентиляционное отверстие между дверью и коробкой передач.
Хуже всего будет американским фермерам, они со своими ДжонДирами у нас на селе никому не нужны. Наш суровый народ привык картоху лопатами выковыривать, а полив на полях уже лет тридцать, как считается извращением.
Но Киев хорошо проживет и без красношеих, уже с осени цены КРЖН полетят ракетой вверх. Запомните этот твит, господа!
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:51

  investorkiev написав:
  flyman написав:І ще + комірка на поверсі 2.8м2.
Сьогодні підписав договори і перерахував кошти.

Флай, зачем тебе эта комирка? Сколько она обошлась? Какой с нее доход будет? Ты даже с фотобанка расчитывал NPV. А тут? Если нет дохода, то как будешь использовать? У тебя же из вещей ничего нет, все на себе носишь? Ну разве что смена одежды на стирку?

В чем логика этой покупки, не пойму?

"Ласточку" припарковать
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:59

  Libo написав:ЗЫ
Прошу учесть, что сегодняшнее падение фондового рынка (каких-то вшивых 2,5%) происходит с вершин своего исторического пика. Прошу учесть, что вершины исторического пика фондовый рынок достиг в разгар чумы и беспрецедентного падения экономики. Прошу также учесть, что в разгар чумы американская недвижимость выросла на 20-30%.
Брамбори в рядку, вшехно е в порядку. (с)
Футбол включайте, а не срите тут свои глупости.
:lol: :lol: :lol:


Не нравится мне это падение, уже почти -4% S&P кстати. Ой не нравится. VIX ведет себя очень нехорошо. Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу... так что жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз - как минимум идем к 3091 на S&P, дальше посмотрим.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:08

фонда тутай

Чуваки, фонда тутай viewtopic.php?f=77&t=231822&p=5050244#p5050244

перенісіть свої пости.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:11

  intertv55555 написав:
Не нравится мне это падение, уже почти -4% S&P кстати. Ой не нравится. VIX ведет себя очень нехорошо. Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу... так что жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз - как минимум идем к 3091 на S&P, дальше посмотрим.

Н-Видиа почти минус десять %% за сегодня. Даже крипта посыпалась. :shock:
Алярм! Алярм! Все из бетона в кэш!
antey1969
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  #<1 ... 5177517851795180
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