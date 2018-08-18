|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:17
Yuri_T написав: Libo написав:
Рудники. Медь. Золото. Серебро.
какая нах. руда?
ты на валютке пост про акции запостил? запостил.
а все упоминания о портфелях и росте - это как максимкина квартира, которой никто не видел.
на словах есть.
Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35971
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 4254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:17
antey1969 написав:
Н-Видиа почти минус десять %% за сегодня. Даже крипта посыпалась.
Алярм! Алярм! Все из бетона в кэш!
Паникеры.
Счас Джером Пауэлл напудрит носик кокаином
100-200 триллионов?
Возьми все, я себе ещё нарисую!
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5023
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:19
airmax78 написав:
Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.
Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5023
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:25
UA написав: airmax78 написав:
Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.
Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам?
Макс бдит, даже куски наждачки просматривает на момент износа каждый вечер.
Прорабы там в ежовых рукавицах, он им напудрил, что это важнейший проект в их жизни, который либо станет украшением резюме, либо низведет их карьеру до подсобного рабочего с вокзала. МБА не пропьешь!
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9839
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1148 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:26
airmax78 написав:
чесс слово
это вряд ли
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14879
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2017 раз.
- Подякували: 4403 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:49
intertv55555 написав:
Не нравится мне это падение, уже почти -4% S&P кстати. Ой не нравится. VIX ведет себя очень нехорошо. Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу... так что жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз - как минимум идем к 3091 на S&P, дальше посмотрим.
Первый раз, что ли?
Еще в мае такие же коррекции случались.
Чтобы резво подняться надо сначала упасть.
Главное в танке это бздеть.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8390
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 4049 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:17
antey1969 написав: UA написав: airmax78 написав:
Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.
Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам?
Макс бдит, даже куски наждачки просматривает на момент износа каждый вечер.
Прорабы там в ежовых рукавицах, он им напудрил, что это важнейший проект в их жизни, который либо станет украшением резюме, либо низведет их карьеру до подсобного рабочего с вокзала. МБА не пропьешь!
Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35971
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 4254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19
UA написав: airmax78 написав:
Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.
Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам?
Копейки. Но на плитку, сантехнику, свет, двери, кондеры ушло денег просто невероятно много.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35971
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 4254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19
airmax78 написав:
Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2505
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:21
investorkiev написав: airmax78 написав:
Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35971
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 4254 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19059
|3155867
|
|
|471
|203943
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15529
|
|